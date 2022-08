TheGrefg rompt avec Ampeter : "C’est la dernière fois que je l’invite, je ne veux pas de lui dans mon équipe"

Trouble au paradis. L’équipe hispanique de TheGrefg a été éliminée des Twitch Rivals de Rust hier, après quoi le Murcian, également capitaine du groupe, a été plus que clair que l’une des raisons de sa chute était Ampeter. Ou plus que son partenaire, le stand-up qu’il leur a donné. Parce que même s’il faisait partie de l’équipe, Ampeter a décidé de ne pas se présenter à l’événement et pas précisément parce qu’il ne pouvait pas, mais parce qu’il préférait diffuser seul à Tower of Fantasy.

« Peut-être que rien n’aurait changé si Ampeter était venu, mais l’idée est d’être tout. C’est la dernière fois que je l’invite. En fait, si un jour je fais une série, il ne veut pas qu’il soit dans mon équipe. Il ne comprend pas qu’on soit tous ensemble. Il fait des concerts quand nous ne le sommes pas tous. Qu’il reste là-bas tranquillement avec son waifus.

Controverse avec Rubius et sortie de Tortillaland 2

Ces derniers jours ont été étranges pour TheGrefg, le quatrième membre nouvellement nommé du Twitch Big Four espagnol, car non seulement il a été impliqué dans une controverse avec Rubius, avec qui il a été piqué pour ne pas l’avoir invité à ses événements et dont il se souvenait tout ce qui avait fait pour lui, mais aussi, ni lui ni Gemita ne font partie de la liste des streamers de TortillaLand 2. Un début de saison compliqué auquel s’ajoute désormais la querelle avec Ampeter et Rust’s Twitch Rivals, qui ne fera probablement pas être long à oublier

Les choses devront changer pour le 2 septembre prochain, puisque le Murcien réalisera la première série dont il est l’organisateur. Nous faisons référence à Ringcraft, un Minecraft Twitch Rivals basé sur Le Seigneur des Anneaux et sorti le même week-end que la série Amazon. Nous verrons si ces chamailleries affectent vraiment le moment d’inviter les participants et si nous parvenons à un événement sans drame pour une fois.