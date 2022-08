Les 5 personnages qui devraient revenir oui ou oui à Star Wars

Lucasfilm prépare de nombreux produits audiovisuels, séries et films Star Wars qui se pencheront sur l’avenir et le passé de la galaxie. Certains déjà annoncés comme celui de Lando semblent paralysés, attendant leur moment ; d’autres verront la lumière plus tôt que tard. L’œuvre de George Lucas s’est énormément développée depuis la mise en place du nouveau canon, mais il y a toujours des personnages avec des histoires à raconter, certaines plus médiatiques que d’autres. Il nous en reste cinq, bien qu’il puisse y en avoir des dizaines :

Lando, en tant que jeune homme. Sa série est toujours à l’antenne.

Sheev Palpatine et Dark Plagueis

Le roman Dark Plagueis raconte l’histoire entre Dark Sidious et son maître. Ce personnage énigmatique est mentionné par Palpatine lui-même dans La Revanche des Sith, mais le roman dans lequel se déroulait son histoire est devenu Légendes lorsque Disney a racheté Lucasfilm : cela indique qu’il reste en dehors du canon officiel.

Alors que le retour de Sidious n’a pas été bien accueilli dans Star Wars Episode IX : The Rise of Skywalker, le personnage est toujours dessiné dans l’ombre, et il n’est jamais tout à fait parti. On l’a vu dans les films, les séries animées, les comics, et récemment dans Obi-Wan Kenobi, ne serait-ce que dans un petit caméo.

Il serait peut-être intéressant d’explorer ses origines, comment il est devenu l’apprenti de Dark Plagueis et comment il a fini par orchestrer son plan directeur. Des fuites suggèrent que la série The Acolyte, qui se déroule à la fin de la Haute République, mettra en vedette le maître de Palpatine. Le verrons-nous en chair et en os ? Pour le moment il n’y a rien d’officiel.

Palpatine s’agenouille devant Dark Plagueis (image de couverture du roman de Dark Plagueis).

roi skywalker

La saga Star Wars a couvert toutes sortes de produits, mais pour l’instant, Lucasfilm n’a pas regardé au-delà des suites et s’est concentré sur le passé de la galaxie. Rey Skywalker, l’un des protagonistes de la dernière trilogie, est devenu un Jedi à la fin du neuvième épisode. On sait déjà plus ou moins ce qui s’est passé avant : elle est la fille de Dathan Palpatine (le fils de l’empereur) et de Miramir, deux personnages persécutés par les Sith qui ont dû quitter Rey sur Jakku pour garantir sa sécurité. Le roman Star Wars: Shadow of the Sith raconte cet arc narratif, esquissé très légèrement dans le film.

Qu’est-il arrivé à Rey à la fin de The Rise of Skywalker ? Bien que les suites aient été largement critiquées, l’avenir de la galaxie de loin, très loin réside dans la renaissance de l’Ordre Jedi, un culte que Luke Skywalker voulait faire revivre avec la chute de l’Empire Galactique, mais a été mis en attente lorsque son neveu Ben Solo s’est tourné vers le côté obscur, a détruit l’académie et s’est transformé en Kylo Ren, l’un des Chevaliers de Ren.

Roi Skywalker.

Ochi de Bestoon

Ce personnage sournois est étroitement lié à la famille de Rey Skywalker. Sur Exegol, la planète cachée des Sith, Palpatine a eu du mal à renaître de ses cendres. Les voix des anciens Sith retentissaient alors que tout indiquait qu’ils étaient définitivement éteints. C’est à ce moment qu’Ochi de Bestoon, un ancien chasseur de Jedi, fut convoqué pour une mission importante : attraper Dathan Palpatine et le reste de sa famille.

Le squelette d’Ochi de Bestoon apparaît sous les sables de Pasaana avec le poignard qu’il portait, une relique Sith. Il le fait dans The Rise of Skywalker, où il est mentionné comme un chasseur Jedi cherchant désespérément son entrée triomphale dans Exegol. Cependant, les bandes dessinées et les romans ont servi à continuer à façonner le personnage, venu se battre contre Dark Vador lui-même.

Ochi de Bestoon sans masque.

Rex

Pendant la Guerre des Clones, Rex était l’un des clones qui ont activement participé au conflit armé entre la République Galactique et la Confédération des Systèmes Indépendants. Comme Ahsoka Tano, elle a fait ses débuts dans la série animée The Clone Wars. En sept saisons, il a gagné l’affection des téléspectateurs, jusqu’à ce qu’il devienne un personnage très apprécié du fandom. Sa relation amicale avec Anakin Skywalker et Ahsoka Tano a construit un lien puissant entre ces trois personnages.

Rex s’est débarrassé de sa puce cérébrale et a quitté les rangs de l’Empire avec d’autres clones renégats. Considérant que la série live-action d’Ahsoka est déjà une réalité, il serait très étrange que l’ancien capitaine n’ait pas son rôle dans ce spin-off de The Mandalorian. D’autre part, The Hollywood Reporter et d’autres sources ont assuré que Hayden Christensen reviendrait jouer à nouveau Anakin Skywalker. Un flash-back ? Des retrouvailles avec le fantôme de la Force ? Nous laisserons des doutes (peut-être) en 2023.

Rex et Ahsoka dans Star Wars : Rebels.

Leia Organa

Carrie Fisher est décédée en 2016. L’actrice qui a donné vie à la princesse Leia Organa dans la trilogie classique et les suites est le visage du personnage depuis la fin des années 1970. Bien que nous ne la reverrons plus jouer la princesse mythique d’Alderaan, il y a encore des trous dans l’intrigue qu’il serait bien de leur dire à un moment donné. Leia, comme son frère Luke, était une personne sensible à la Force. Comme nous le découvrons dans l’épisode IX, il s’est entraîné jusqu’à maîtriser les arts Jedi. Malheureusement, peu de choses sont expliquées dans le film et elles sont racontées à travers un flash-back à l’époque immédiatement après le Returnal du Jedi, sans beaucoup plus de développement.

Utiliser le visage d’une actrice décédée comme dans le cas de Peter Cushing (Moff Tarkin) dans Rogue One soulève des questions morales discutables. Malgré tout, Leia est toujours bien vivante dans la saga Disney, que ce soit dans les comics et les romans, sans oublier la série Obi-Wan Kenobi, qui montre la générale dans son enfance, interprétée par Vivien Lyra Blair.