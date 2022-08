Fortnite : les soucoupes volantes et les grenades à impulsion sont de retour

Du 12 au 15 août de ce mois, le Flying Object Weekend est actif à Fortnite, un mini-événement qui ramène de la chambre un objet de mobilité et un véhicule des saisons précédentes : la Grenade Impulse et la Soucoupe Volante. Juste en dessous nous vous expliquons en quoi consistent ces changements et actualités de la saison 3 de Fortnite :

Fortnite : les soucoupes volantes et les grenades à impulsion reviennent pour une durée limitée

Du 12/08/2022 à 15:00 CEST et jusqu’au 15/08/2022 à 15:00 CEST, Flying Object Weekend est actif dans Fortnite, un mini-événement qui ramène les grenades à impulsion et les soucoupes volantes.

Art officiel du week-end des objets volants à Fortnite

Où trouver des grenades à impulsion dans la saison 3 de Fortnite ?

Nous pouvons trouver des grenades à impulsion dans toute l’île en utilisant les méthodes habituelles. C’est-à-dire qu’ils apparaîtront au hasard sur le sol, dans des coffres ou dans des ravitaillements. Allez, il va falloir être chanceux pour les trouver.

Nous avons trouvé des grenades à impulsion sur le sol

Où trouver des soucoupes volantes dans la saison 3 de Fortnite ?

Les soucoupes volantes, d’autre part, ont un ensemble d’emplacements prédéfinis dans lesquels elles apparaissent. Ce sont les suivants :

Emplacements des soucoupes volantes dans la saison 3 de Fortnite

Son utilisation et sa gestion sont exactement les mêmes que lors de la saison 7 du chapitre 2 de Fortnite. On vous rafraîchit la mémoire :

Tir principal – Tire une puissante boule d’énergie qui inflige des dégâts de zone.

Turbo : mettre une accélération dans la direction que l’on veut. Ils sont limités et se rechargent avec le temps.

Abduct : permet de prendre un personnage ou un objet sur scène avec le rayon tracteur de l’OVNI. Si nous enlevons des objets de la scène, nous pouvons les utiliser comme une arme en les déposant sur des ennemis ou en essayant de les écraser avec eux, car ils causent beaucoup de dégâts de contact.

Voler : les OVNIS peuvent voler.

Boucliers : Les OVNIS génèrent un bouclier autour du pilote. Il se régénère si nous descendons du navire.

Trois vies : les ovnis ont trois « vies ». Quand l’un est épuisé et qu’il atteint 1 point d’armure, il perd une vie et se « réinitialise », se régénérant en pleine santé s’il est au sol sans personne à bord.

Nous pilotons une soucoupe volante

