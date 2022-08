Batman 2 n’a toujours pas le feu vert et son réalisateur se promène toujours avec le scénario

Les mauvaises nouvelles s’accumulent pour les fans de l’univers DC. Comme l’a révélé le magazine Variety, la suite de The Batman avec Matt Reeves et Robert Pattinson n’a pas encore été éclairée. Son réalisateur tourne encore autour du scénario et le projet semble avoir encore de nombreuses années devant lui avant de voir le jour en salles… s’il le voit enfin. Le film a levé près de 800 millions dans un contexte de pandémie et l’a fait avec un budget de 200 millions, mais en pleine crise chez Warner et HBO, personne n’ose assurer qu’il ira de l’avant et la proposition de Reeves doit encore recevoir le Warner va bien quand c’est fait.

Si la suite se concrétise, tout semble indiquer qu’elle suivra les rythmes du Joker de Todd Phillips et Joaquin Phoenix, dont le premier et le second volet seront à cinq ans d’intervalle. En effet, à propos de Joker 2 : Folie à Deux ce n’est que ces dernières semaines que l’on a connu ses premiers détails, comme par exemple qu’il s’agira d’une comédie musicale avec Lady Gaga et tripler le budget. Faudra-t-il vraiment attendre 2027 pour entendre à nouveau le justicier de Gotham ?

Avant The Batman 2, la série The Penguin

Au moins, il y aura de quoi tuer l’attente, car celle qui est déjà en cours est la série basée sur la vie du Pingouin de Colin Farrell. Il fera partie de l’univers de The Batman et bien que Matt Reeves ne dirigera ni n’agira en tant que showrunner (honneur qui correspond à Lauren LeFranc), il en sera le producteur exécutif et supervisera les scripts. Farrell était si heureux d’avoir l’opportunité de se plonger dans la figure d’Oswald Cobblepot.

« Le monde que Matt a créé pour The Batman mérite un examen plus approfondi à travers les yeux d’Oswald Cobblepot. Je ne pourrais pas être plus excité de continuer à explorer Oz. Nous montrerons comment il s’élève à travers le monde souterrain pour devenir The Penguin. Ce sera bien de le ramener dans les rues de Gotham pour provoquer un peu de folie et de chaos. »

Source