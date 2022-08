Númenor des Anneaux de Pouvoir, ses secrets et ses arts conceptuels : une Venise fantastique

Lorsque les créateurs du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir ont commencé à esquisser la série, ils se sont heurtés à un problème évident : elle se déroule au Second Age, de sorte que le monde n’avait pas été représenté dans autre chose que les œuvres de Tolkien. . Cela inclut l’île de Númenor, l’un des royaumes qui apparaîtra dans la série Amazon Prime Video. Le concepteur de production Ramsey Aveney réfléchit à tout cela tout en partageant un art conceptuel époustouflant de la terre insulaire, un peu comme une Venise fantastique.

« C’est une civilisation qui existe depuis des milliers d’années » et qui se développe. « Mon espoir en créant Númenor était d’évoquer un sentiment d’émerveillement et de mystère », a-t-il déclaré. « Il a voulu y imprimer l’essence de l’histoire ancienne », jusqu’à placer le royaume dans « une époque moderne », où de vraies personnes « vivaient, travaillaient, jouaient et aimaient ».

Un royaume technologiquement avancé

Númenor est avant tout une ville technologiquement avancée – dans l’univers de JRR Tolkien, bien sûr. L’une des photos montre le port, symbole de la situation privilégiée du royaume : « C’est une culture qui a prospéré », c’est pourquoi il montre « sa vitalité » et combien « il va bien ». Si vous regardez attentivement l’image, vous trouverez quelques thèmes importants dans son imagerie :

« Le cheval qui monte sur le bateau en haut de l’image reflète deux choses : premièrement, les Númenoréens respectent et aiment leurs chevaux ; et de deux, ils sont une société de technologie de pointe », explique-t-il dans l’interview. « Ils ont inventé ces systèmes de poulies et de grues pour pouvoir manœuvrer des produits et des articles. C’est une caractéristique importante de la civilisation, ils ont des technologies plus avancées, en quelque sorte, que les autres royaumes.

Avery souligne également que les couleurs bleutées des navires symbolisent l’esthétique de Numeror elle-même. « Quitter l’élégance du monde des elfes » pour entrer dans une expression « plus audacieuse » de ce royaume. Ils se sont inspirés de livres d’art d’Égypte, d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient pour dessiner les formes. « Les couleurs riches et les ornements géométriques sont cruciaux » pour souligner l’influence méditerranéenne de l’île.

Architecture dure, mais sans perdre un iota de beauté

Siège du pouvoir de la reine régente Míriel, l’image suivante décrit les maisons des membres de la cour. « Il y a une phrase de Tolkien » selon laquelle « sur la dernière plus haute colline, les Númenóréens constituaient leurs pouvoirs », poursuit le décorateur. « La cour est située en hauteur dans les collines », affichant une architecture « très influencée par les hommes, qui » reflète l’évolution de la culture au fil du temps.

Alors que dans la partie gauche de l’image la structure est plus elfique, puisqu’il s’agit de la partie du royaume construite par les elfes il y a 400 ans, « les humains de Númenor » ont laissé leur empreinte sur leur palais, ce qui démontre la puissance des hommes . « Cette structure est puissante, dure et lourde. » L’avancement technologique est également apprécié dans cet art:

« Les tours de gauche et de droite ont un système de refroidissement », précise-t-il. Pour lutter contre un climat aussi chaud, il est nécessaire de créer des dispositifs qui aident à dissiper les températures élevées. « Nous avons découvert que [las construcciones] L’Afrique du Nord et le Moyen-Orient ont ces capteurs de vent », où le vent est piégé, se réchauffe, puis souffle hors de la tour. Lorsqu’il vole vers l’extérieur, il expulse l’air froid d’en bas. Dans la ville, vous verrez ces tours » parce que les habitants ont inventé un moyen de garder la ville au frais.

Númenor, semblable à Venise

Dans la troisième image, Avery souligne que Tolkien n’a pas décrit Númenor en détail, mais l’une des phrases qu’il a prononcées leur a donné l’indice. « Je reviens de Numeror, je veux dire de Venise, dit le professeur. Selon le chef décorateur, cela a révélé comment il envisageait le royaume. « Une ville comme Venise qui s’est construite sur l’eau avec de nombreuses influences au fil du temps. »

Númenor contrôle la mer grâce à sa position privilégiée, ils se sont donc tournés vers l’industrie navale. Les longues voiles triangulaires rappellent les navires elfiques, « nous avions donc besoin de quelque chose » qui était unique au peuple de Númenor. « Une nuit, je regardais des dessins et j’ai vu la Couronne du Gondor. J’ai toujours pensé que cette couronne avait les ailes d’un aigle, mais je l’ai regardée à nouveau et j’ai pensé, ‘mon Dieu, c’est une voile’ ».

Son intention depuis le début était de créer un monde qui partait de la réalité. « Ce serait difficile de naviguer sur ces bateaux, mais c’est possible. » Ils ont parlé à des experts qui les ont aidés à rester fidèles à la réalité. Quant aux ponts, chacun d’eux a un canal, qui fonctionne comme un système de transport dans la ville et atteint le port.

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir seront diffusés le 2 septembre sur Amazon Prime Video.

Source | amazone