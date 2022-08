Nouveau phénomène en route ? Voici Rumbleverse, le nouveau battle royale gratuit pour PC, PlayStation et Xbox

Modes, phénomènes de masse, succès… On peut appeler ça beaucoup de choses, mais il y a quelque chose qui a caractérisé la montagne de jeux vidéo gratuits qui sortent sur PC et consoles ces dernières années. Fortnite, Call of Duty : Warzone, Rocket League ou MultiVerse en font partie, mais il y a toujours quelqu’un prêt à arriver avec l’intention de les approcher et de faire fureur parmi les joueurs. C’est le cas du nouveau pari d’Iron Galaxy : Rumbleverse, un nouveau battle royale disponible gratuitement dès aujourd’hui sur PC, PlayStation et Xbox. Ici, nous vous expliquons comment le télécharger sur chaque plate-forme.

Comment jouer à Rumbleverse ?

Le jeu suit les règles du genre : les joueurs atterrissent sur le champ de bataille et un seul — ou leur équipe — peut rester debout, tandis que le temps presse et que la scène réduit sa surface jouable dans un cercle qui se rétrécit progressivement. Pour le moment, le mode principal est destiné aux duos (équipes de deux joueurs), bien qu’il existe un didacticiel qui se déroule dans toute la ville et peut être joué seul ou en compagnie.

La principale caractéristique de Rumbleverse, quelque chose qui lui permet de se différencier des autres alternatives telles que Call of Duty : Warzone, Fortnite, Apex Legends ou PUBG, est que la pierre angulaire des batailles est le combat au corps à corps. Le cadre est une grande ville que nous pouvons explorer verticalement, en escaladant des bâtiments et le plus intéressant : sauter entre eux en nous lançant comme un canon. Les armes de mêlée sont collectées directement à partir de la scène, car nous pouvons interagir avec presque n’importe quel élément de celle-ci.

Rumbleverse est disponible gratuitement sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One. La saison 1 arrivera le 18 août.

Source | rumbleverse