Joker 2 aura le triple du budget et "numéros musicaux compliqués"

Nous obtenons plus de détails sur Joker 2 : Folie à Deux, la suite du Joker de Joaquin Phoenix qui est tombé amoureux des locaux et des étrangers en 2019 et a même remporté deux Oscars. Selon les informations de Variety, le film triplera le budget de l’original et ira jusqu’à 150 millions de dollars. C’est incroyable de penser que le premier a fait ce qu’il a fait avec seulement 55 millions, même s’il a toujours été conçu comme un projet plus introspectif, intime et réaliste que le film de super-héros commun.

En tout cas, l’intention de Todd Phillips, qui répétera en tant que réalisateur, est d’être tout aussi risqué et audacieux qu’alors, mais cette fois, il veut être tout le contraire. Joker 2 : Folie à Deux changera d’orientation et deviendra une démonstration de moyens et de style. Le film sera une comédie musicale avec Lady Gaga dans le rôle de Harley Quinn qui, selon Variety, incorporera des numéros musicaux beaucoup plus complexes et exubérants. Pourtant, nous sommes invités à nous attendre à quelque chose qui ressemble plus à A Star is Born, le film de Bradley Cooper qui a révélé les talents d’actrice de Gaga, qu’à des comédies musicales comme celle de Lin-Manuel Miranda.

Lady Gaga sera payée deux fois moins que Joaquin Phoenix

La publication va plus loin et détaille même les caches des deux stars. Joaquin Phoenix empocherait 20 millions pour jouer à nouveau au Joker, le réalisateur Todd Phillips serait autour d’un chiffre similaire et Lady Gaga gagnerait la moitié, environ 10 millions. On nous rappelle également que ce n’est pas confirmé, mais tout indique que l’histoire se déroulera à l’intérieur de l’emblématique Arkham Asylum, peut-être la raison du nom du film. Folie à Deux est un terme français qui désigne un trouble mental qui touche deux personnes, à l’image de ce qui se passe dans la BD entre le médecin Harleen Frances Quinzel et le méchant le plus redouté de Batman.

