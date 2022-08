eFootball 2023 entrera en jeu en août en gardant vos progrès de 2022

LaLiga Santander commence ce soir avec le match entre Osasuna et Séville sur le terrain d’El Sadar. Des millions de personnes vivent les derniers jours du marché des transferts avec enthousiasme pour la première journée du championnat, et l’un des jeux vidéo de football par excellence, eFootball, ne voulait pas manquer la fête : Konami a confirmé que la saison 2023 arrive ce mois d’août (jour précis à déterminer).

Parmi les principales nouveautés, l’inclusion de nouvelles ligues nationales et des données mises à jour pour les joueurs transférés au cours de ces mois de marché, ainsi que pour la promotion et la rétrogradation des clubs, se démarque. De plus, un aspect très important est que nos progrès seront maintenus lorsque la saison changera. Ci-dessous, nous décomposons la liste complète des données que vous pourrez conserver après le patch

Des données et des progrès qui se poursuivront dans eFootball 2023

Pièces eFootball

Points GP

Points eFootball

données du joueur

Données des directeurs techniques

Objectifs

bonus de connexion

Objets obtenus dans le jeu

Tout paramètre de configuration

Après avoir testé de manière approfondie la version remaniée du titre, nous avons déclaré que « les correctifs introduits dans la saison 2 d’eFootball 2022 ont mis le jeu sur la bonne voie. Les correctifs ont frappé les bonnes touches pour que l’équipe continue de façonner une formule de qualité, comme celle que nous avons vue dans les derniers épisodes de PES. Le grand sujet en suspens reste dans l’offre de contenu. Nous voulons le mode d’édition, pour pouvoir inviter un ami et jouer à des jeux via le réseau. On veut surtout pouvoir étendre les fonctions contre la machine et le nombre d’équipes jouables ». Dans ce lien, vous pouvez découvrir tout ce que propose la nouvelle version du jeu, qui n’a pas grand-chose à voir avec sa première mouvementée.

Comme vous pouvez le voir, certaines de nos principales plaintes seront résolues avec l’arrivée de la nouvelle saison. eFootball 2023 – comme il sera appelé dès la sortie de la mise à jour – est disponible gratuitement (jeu gratuit avec achats intégrés) sur PC, PS5, PS4, xbox Series X|S et Xbox One.

Source | eFootball 2023