Seul dans le noir revient ! Premières images et détails du terrifiant remake de la saga

La surprise saute à La Condomina et la première des annonces prévues pour le THQ Nordic Showcase de ce soir est dévoilée. Et quelle surprise ! THQ est sur le point de ressusciter la saga Alone in the Dark, un mythe d’horreur de survie qui était dans les limbes depuis 2008 (nous passerons cette terrible expérience multijoueur du même nom sortie en 2015). Le nouveau jeu sera un remake de l’original qui suivra les traces du récent remake de Resident Evil 2. Il s’appellera Alone in the Dark et sortira en 2023 sur PS5, Xbox Series X|S et PC ( c’est-à-dire uniquement la prochaine génération).

Un remake comme Resident Evil 2

Plusieurs stores en Belgique et en France ont divulgué non seulement la couverture du jeu, mais aussi les premiers détails et images de celui-ci. Cet Alone in the Dark sera « une carte d’amour au jeu des années 90 qui nous fera vivre une histoire aussi sinistre que mémorable à travers les yeux de ses deux protagonistes : Emily Hartwood et Edward Carnby. Dans leurs chaussures nous explorerons divers environnements gothiques du sud, nous lutterons contre toutes sortes de monstres cauchemardesques, résoudrons des énigmes et tenterons de découvrir la vérité sur un manoir hanté.

synopsis de l’intrigue

« Dans le sud des États-Unis, dans les années 1920, l’oncle d’Emily Hartwood a disparu et elle se rend dans son manoir à la recherche de réponses. Elle le fait accompagnée du détective Edward Carnby, avec qui elle va découvrir que le manoir est aussi en réalité un asile psychiatrique rempli de patients étranges, l’accès à des royaumes cauchemardesques et des dangers sous toutes leurs formes. Nous devons lever le voile d’un complot maléfique alors que réalité, mystère et folie se mêlent devant nous. À quoi allez-vous faire confiance, à quoi allez-vous faire confiance Croyez-vous et que ferez-vous ensuite ?

Qui est derrière le redémarrage ?

Ce nouveau Alone in the Dark est développé par Pieces Interactive, un développeur fondé en 2007 qui a commencé à travailler sur des jeux PC et mobiles comme Puzzlegeddon, Fret Nice, Leviathan Warships, Robo Surf et Kill to Collect. À partir de là, le studio a commencé à soutenir des projets à plus grande échelle, dans lesquels il a collaboré avec des sociétés telles que Paradox Interactive, Koei Tecmo ou Koch Media, soulignant son rôle dans Magicka 2, par exemple, ou dans le DLC du premier Magicka, dont ils se sont occupés.

Écrit par l’auteur d’Amnesia et de SOMA

Pieces Interactive est composé d’environ 35 employés, mais il a des vétérans de l’industrie et dans ce Alone in the Dark, ils collaboreront avec des personnalités telles que Mikael Hedberg, le scénariste de Frictional Games qui a signé le grand Amnesia et SOMA. L’histoire ne sera pas exactement la même et ce remake suivra les traces de Final Fantasy VII, étant ouvert aux changements et aux redémarrages de l’intrigue.

Ses débuts, espérons-le, son premier gameplay, peuvent être vus au THQ Nordic Showcase de ce soir.