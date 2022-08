Fortnite : la hype pour Dragon Ball est supérieure à celle pour Naruto et The Avengers

Le battage médiatique est à travers le toit après l’annonce officielle de Dragon Ball Super dans Fortnite par Epic Games. Telle est la volonté de pouvoir contrôler Goku, Vegeta et compagnie dans Fortnite Battle Royale, que les utilisateurs éclatent « aime » le tweet officiel de l’annonce, et les chiffres indiquent que les joueurs veulent Dragon Ball plus qu’ils n’en avaient de Naruto et The Avengers dans le jeu Epic. Continue de lire:

Fortnite : l’annonce de Dragon Ball devient votre tweet avec le plus de likes

L’annonce officielle de l’arrivée de Dragon Ball sur Fortnite a eu lieu le jeudi 11 août dernier à 16h00 CEST. Voici le tweet en question :

Après environ 18 heures (le moment où nous publions cette news), cette publication cumule plus de 274 000 « likes », un chiffre qui n’est pas négligeable. Dans cette période, l’annonce de Dragon Ball Super sur le compte officiel de Fortnite est devenue son tweet avec le plus de likes. Mais il est encore plus frappant de voir que le nombre de likes est considérablement plus élevé que lorsque Epic Games a annoncé deux des collaborations les plus attendues par les joueurs : Naruto et The Avengers.

Dans le cas de Naruto, l’annonce a eu lieu le 10 novembre 2021. A ce jour, il cumule 250 800 « j’aime ».

En revanche, l’annonce de la collaboration avec The Avengers est intervenue le 7 mai 2018. A ce jour, elle cumule également 250 000 « likes ».

En d’autres termes: les chiffres et les mesures officiels des médias sociaux de Fortnite nous indiquent qu’il y a beaucoup plus d’intérêt pour Dragon Ball qu’il n’y en avait à l’époque pour Naruto et The Avengers.

Nous vous rappelons que les skins Dragon Ball Super et leur événement avec des missions et des récompenses exclusives arriveront à Fortnite le mardi 16 août prochain. Et la présence de Goku et Vegeta a déjà été confirmée !

Dans notre guide Fortnite, nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur cette saison, y compris où se trouvent tous les personnages ou comment attraper tous les poissons. Regarde!

Source: Twitter/FortniteJeu