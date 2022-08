Fortnite x Dragon Ball Super : le premier teaser de Goku et Vegeta

Petit à petit, il y a plus d’informations sur la prochaine collaboration de Fortnite avec Dragon Ball. Le compte TikTok de Bandai au Mexique a confirmé l’arrivée de Goku et Vegeta, en plus de la collaboration elle-même avec Dragon Ball Super, en se concentrant sur cette série manga/anime. Juste en dessous on vous dit ce que tout a été annoncé :

Fortnite x Dragon Ball Super : Bandai Mexico confirme Goku et Vegeta ; première bande-annonce

Vers 03h00 CEST le 12 août 2022, le compte officiel Bandai Mexico TikTok a mis en ligne le post suivant, dans lequel Goku et Vegeta peuvent être vus dans Fortnite… ou, du moins, leurs silhouettes :

Nous vous rappelons que la collaboration entre Fortnite et Dragon Ball Super aura lieu le mardi 16 août prochain. Cela a été confirmé par Epic Games. Nous devrons mettre à jour le jeu avec le patch 21.40, qui arrivera vers 10h00 CEST.

Pour l’instant, nous savons via l’exploration de données que quatre skins Dragon Ball Super arriveront à Fortnite. Les deux premiers viennent d’être confirmés avec des informations de Bandai : Goku et Vegeta. Le troisième, nous savons lequel est via le datamining : Bills/Beerus. Et à propos du dernier, il n’y a pas d’indices solides au-delà du fait qu’il s’agira d’un skin féminin, bien qu’en raison du contexte et du thème du lot (l’ère Dragon Ball Super), il existe de nombreuses possibilités qu’il s’agisse de Bulma.

Image tirée du film Dragon Ball Z : La Bataille des Dieux (2014). De gauche à droite : Whis, Beerus, Bulma et Vegeta

On ne sait toujours pas quel prix aura chaque skin, son lot, ou tous les accessoires qu’ils apporteront. Nous vous en informerons dès que des informations officielles seront disponibles.

Source : TikTok/Bandai Mexique