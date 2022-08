Call of Duty: Warzone tire un skin et Activision est obligé de s’excuser pour plagiat

Un chien anthropomorphe avec un pistolet dans les mains qui finalement ne tirera pas. Il s’agissait du skin Call of Duty: Warzone qu’Activision Blizzard a retiré après qu’un artiste conceptuel ait accusé l’éditeur d’avoir copié son design original. Loyal Samoyed est reparti sans affronter ses ennemis, puisque toutes les références au skin sur le web et dans le jeu ont disparu pour ne laisser aucune trace.

Ce skin destiné à l’opérateur Kim Tae Young faisait partie de la quatrième saison de Call of Duty : Warzone, connue sous le nom de Mercenaries of Fortune. L’artiste Sail Lin a exprimé son malaise à la fois sur Twitter et ArtStation, des commentaires qui ont forcé Activision Blizzard à s’excuser pour le plagiat indéniable.

« Je suis très deçu »

« Je suis l’artiste original de le skin qu’ils ont plagiée », a-t-il déclaré dans un communiqué. « J’ai découvert lors de l’annonce que mon travail avait été plagié. Bien que je sois également un joueur de COD, je suis très déçu de voir que mon travail a été copié de cette manière par une entreprise aussi grande qu’Activision. J’ai contacté Activision de me fournir une explication ou une compensation, alors j’espère que la situation sera bientôt résolue. En tant qu’artiste, je ne peux que faire cela et je dois me plaindre afin d’éviter que ces choses ne se reproduisent à l’avenir.

Dans une déclaration envoyée à JeuxServer, Activision Blizzard s’est excusé et a reconnu son erreur : « Nous avons le plus grand respect pour la créativité et la création de contenu. Nous aimons le Loyal Samoyed, mais malheureusement nous avons commis une erreur dans notre processus et supprimé les images du jeu. Nous nous excusons pour ce faux pas. »

Call of Duty: Warzone est disponible en tant que titre free-to-play (gratuit mais avec microtransactions) sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Infinity Ward prépare une nouvelle Warzone renouvelée, qui sortira initialement tout au long de cette année 2022. Il y aura des nouvelles lors d’un événement le 15 septembre.

Chez Microsoft, ils pensent qu’un Call of Duty exclusif pour Xbox ne serait pas rentable, donc les livraisons suivantes continueront d’être multiplateformes si Activision Blizzard rejoint enfin leurs rangs.

Source | Kotaku, Polygone