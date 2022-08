MultiVersus fixe une date définitive pour sa saison 1 : Morty, la passe de combat et d’autres modes arrivent

Au final, les joueurs de MultiVersus n’auront pas à attendre trop longtemps pour profiter de la première saison de ce jeu de combat populaire. Warner Bros. Games et Player First Games ont annoncé le report de tout ce contenu, y compris les débuts de leur tout nouveau combattant, Morty (de Rick et Morty). La saison 1 était prévue pour début août, mais la société a décidé de la retarder sans fournir de date définitive. Désormais on le sait, ce sera le 15 août, comme ils l’ont révélé sur les réseaux sociaux.

« Nous sommes ravis d’annoncer que la saison 1 débutera le 15 août avec un nouveau Battle Pass qui vous permettra de gagner des récompenses en jeu. Nous confirmons également que Morty rejoindra la liste des personnages le 23 août dans le cadre de la saison 1. Nous sommes impatients d’en partager plus dans les semaines à venir. »

Avant les commentaires, WB. Games a tenu à préciser que toutes les nouveautés de la première saison ne seront pas disponibles dès le « day one ». « De nouveaux modes et contenus seront distribués tout au long de la saison. »

Quels nouveaux modes font leurs débuts dans MultiVersus ?

Bien que les détails soient rares, le studio a récemment partagé une image avec certaines des nouvelles qui seront bientôt intégrées au brawler. Le point culminant, en plus de voir LeBron James déguisé en Robin, ce sont les deux modes de jeu qui préparent à sauter sur le champ de bataille : d’une part, le mode arcade classique, qui nous permettra d’affronter les différents combattants du campus ; d’autre part, un mode classé (ranked), qui pointe vers le mode compétitif.

MultiVersus peut être téléchargé gratuitement sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC, sous un modèle free-to-play (c’est-à-dire gratuit mais avec certaines microtransactions skins).

Source | WB. Jeux