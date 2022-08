L’horreur cosmique de The Chant arrivera cette année : on connaît déjà les actrices et acteurs derrière ses protagonistes

Les amateurs d’horreur ont rendez-vous avec The Chant lors de la dernière ligne droite de cette année. Une aventure terrifiante qui se déroule sur la mystérieuse Glory Island, dans laquelle la science, la religion et l’horreur cosmique la plus lovecraftienne vont de pair dans ce qui est postulé comme l’une des propositions les plus originales de 2022. Aujourd’hui, l’étude Responsible Brass Token a partagé des détails sur les personnages principaux et les actrices et acteurs qui les jouent tous.

Histoire et distribution de The Chant

Tout tourne autour de la science Prismin et de la retraite spirituelle de Glory Island. Dans le synopsis officiel on peut lire ce qui suit : « une aventure d’horreur et d’action à la troisième personne pour un joueur qui se déroule dans une retraite spirituelle sur une île. Ce qui était autrefois un week-end tranquille se transforme bientôt en cauchemar lorsqu’un chant de groupe convoque la morosité, une dimension psychédélique terrifiante qui se nourrit d’énergie négative. Interagissez avec divers personnages, découvrez l’histoire complexe de l’île et assistez aux révélations terrifiantes sur le cosmos. Vous seul pouvez combattre les créatures, raisonner avec les survivants et démêler l’héritage d’un culte des années 1970 pour inverser le rituel. »

Qui est qui sur Glory Island ?

Ci-dessous nous vous proposons le casting confirmé à ce jour.

Jessica Briar – Interprétée par Siobhan Williams (Van Helsing, La famille Peyton)

Kim Mallari – interprété par Kira Clavell (Altered Carbon, Lucifer, Charmed)

Tyler Anton – Interprété par Adam Millard (Ready Player One, Will)

Hannah Wilson – Interprétée par Emily Tennant (Jennifer’s Body, Dark Angel, Supernatural)

Maya Kalani – Interprétée par Nicole Anthony (Siren, The Devil’s Doll)

Sonny Tonti – Interprété par Praneet Akilla (Le Sacrifice, La Faction d’Octobre)

The Chant est confirmé pour plus tard cette année sur PC, PS4 et Xbox Series X | S

Source | Plaion France (communiqué de presse)