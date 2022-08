A annoncé GoldenEra, un documentaire consacré à GoldenEye 007, le légendaire jeu James Bond pour Nintendo 64

Parler de James Bond dans les jeux vidéo, c’est parler de GoldenEye 007, le FPS exclusif de Rare pour Nintendo 64. Un de ces cas où l’unanimité se fait souvent au sein de la communauté des joueurs ; n’est pas seulement le jeu Bond le plus aimé, mais l’un des plus populaires de l’histoire du genre. Tel est son héritage, que Cinedign a annoncé un documentaire qui lui est dédié, intitulé GoldenEra. Il sortira sur la plateforme numérique le 23 août.

« GoldenEra veut célébrer un moment déterminant dans l’histoire du jeu et se connecter avec les fans du jeu original. Le documentaire explore le processus créatif derrière le jeu, la culture dans laquelle l’innovation de l’équipe a prospéré. Une histoire racontée par des universitaires, des journalistes, des célébrités et les propres concepteurs du jeu », lit-on dans le synopsis officiel.

Un classique parmi les classiques

La sortie de GoldenEye 007 a déclenché un véritable tremblement de terre en 1997. Le jeu a surpris les locaux et les étrangers pour le réalisme avec lequel il a recréé chaque scène, moment et situation du film du même nom, mais aussi pour capturer une révolution dans le genre FPS. sur les consoles. Différents niveaux de difficulté, des missions exclusives rendant hommage aux films classiques et un mode multijoueur jusqu’à 4 joueurs en ont fait l’un des jeux de tir les plus populaires de tous les temps.

Allons-nous y rejouer ?

Alors que la gueule de bois du Nouvel An fait toujours rage, toutes les alarmes se sont déclenchées lorsqu’un utilisateur a découvert que les succès du jeu Nintendo 64 étaient apparus sur les serveurs Xbox Live. Ou ce qui revient au même : il semblait que nous étions confrontés à une annonce imminente de GoldenEye 007 Remaster (nom provisoire), tout comme la version améliorée de Perfect Dark pour Xbox 360 à l’époque. Le temps a passé et nous n’avions aucune nouvelle à ce sujet, jusqu’à ce que plusieurs mois plus tard, déjà en juin, le titre soit à nouveau affiché sur la plateforme, cette fois avec des réalisations parfaitement détaillées. En cours de route, un renouvellement de la licence, quelque chose d’habituel dans ces cas.

Et nous voilà, en plein mois d’août 2022 et sans aucune indication sur l’éventuel retour de James Bond (Pierce Brosnan). Ce que nous savons, c’est que les fans du classique Rare pour la console Nintendo, ainsi que ceux de la franchise elle-même, ont un rendez-vous incontournable avec GoldenEra le 23 août.

