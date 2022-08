Un utilisateur partage une vidéo lisant une version incomplète d’Elden Ring ; oui qui avait des bugs

On sait tous qu’Elden Ring est disponible sur PC et consoles depuis plusieurs mois, recueille de très bonnes critiques et est un véritable succès commercial. Le jeu a amélioré ses performances au fil du temps grâce à diverses mises à jour, mais vous souvenez-vous comment c’était au début ? Eh bien, avant ça, quand ce n’était même pas complet, c’était bien pire. Un utilisateur de Twitch a eu accès à ladite version et joue tout en rencontrant toutes sortes de bugs et de contenus inachevés. Vous pouvez voir la vidéo dans ce lien (c’est un jeu de plus de 4 heures).

Lance McDonald est un streamer bien connu, avec un compte vérifié et un fan de ce type de pratique, dans lequel il ose avec des versions préliminaires et enquête sur chaque recoin de chaque lieu à la recherche de mystères et de curiosités. Sans aller plus loin, il est chargé de trouver des scénarios secrets dans Silent Hills PT, le projet d’horreur annulé de Hideo Kojima avec Guillermo del Toro et Norman Reedus comme protagoniste.

Elden Ring reçoit le patch 1.06, qu’inclut-il ?

La mise à jour 1.06 est désormais disponible pour tous sur PC et consoles. Les principales nouveautés se concentrent sur les invocations en ligne : il est désormais possible de solliciter l’aide d’autres joueurs à plus d’endroits et de les invoquer à une plus grande distance. Les armes lourdes telles que les Ultra Greatswords, les Curved Greatswords et les Great Axes ont également été améliorées. Dans ce lien, vous avez les détails.

Elden Ring est disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One. Si vous rencontrez des difficultés pour relever des défis, vaincre des boss finaux ou trouver tous les secrets, n’hésitez pas à consulter notre guide complet . Vous y trouverez également le moyen de déverrouiller toutes les fins et d’obtenir les armes légendaires, les talismans et les sorts.

Source | Lance McDonald sur Twitch