Ils comparent les graphismes de Marvel’s Spider-Man Remastered sur PC, PS5 et PS4 : lequel est le meilleur ?

Après une course prolongée sur PS4 et PS5, Marvel’s Spider-Man arrive demain 12 août sur PC via Steam. Et comment pourrait-il en être autrement, les premières comparaisons graphiques entre toutes les versions disponibles ont déjà été partagées. Ci-dessous, nous vous expliquons les principales différences entre PC et consoles, de la main de The Bits Analyst.

L’analyse de chaque version met l’accent sur les différences entre PC et PS5, où il n’est pas tout à fait clair quelle serait la plus recommandée. Sur PC avec des paramètres maximaux (recommandés et exigences minimales ci-dessous), le jeu apporte quelques améliorations à l’ombrage et à l’occlusion ambiante, tout en vous permettant d’ajuster le FOV (Field of View). Cependant, si nous entrons dans l’une des revendications de cette édition, Ray Tracing, dans la version PS5, il est supérieur. Ci-dessous, vous avez la vidéo avec la comparaison complète.

Marvel’s Spider-Man : configuration minimale et recommandée pour jouer sur PC

Exigences minimales

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur : Intel Core i3-4160 à 3,6 GHz ou équivalent AMD

Mémoire : 8 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GTX 950 ou AMD Radeon RX 470

DirectX : version 12

Stockage : 75 Go d’espace disponible

Exigences recommandées

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur : Intel Core i3-4670 à 3,6 GHz ou équivalent AMD

Mémoire : 16 Go de RAM

Graphiques : NVIDIA GTX 1060 6 Go ou AMD Radeon RX 580 8 Go

DirectX : version 12

Stockage : 75 Go d’espace disponible

Marvel’s Spider-Man 3, plus sombre et prévu pour 2023

C’est l’un des jeux les plus attendus parmi les fans du super-héros. Le premier opus a été un véritable succès et actuellement Insomniac Games est en plein développement de la suite, que le vice-président de Marvel Games compare à Star Wars : L’Empire contre-attaque. Il arrivera courant 2023 sur PS5.

Source | ElAnalistaDeBits sur YouTube