Fortnite x Dragon Ball est désormais officiel : date et tous les détails

La collaboration entre Fortnite et Dragon Ball est réelle ! Cela a été confirmé par Epic Games en utilisant le compte Twitter officiel du jeu vidéo. Juste en dessous, nous vous donnons tous les détails sur Fortnite x Dragon Ball, y compris quand c’est :

Fortnite x Dragon Ball : date de début de la collaboration

A 16h00 CEST le jeudi 11 août 2022, Epic Games a utilisé les réseaux sociaux officiels de Fortnite pour confirmer la date d’arrivée de Dragon Ball : le 16 août 2022.

Dans la publication, vous pouvez lire, en anglais, ce qui suit : « Speak. Make your wish. 08/16/2022 ». Sur l’image, nous pouvons voir le dragon Shenron de Dragon Ball sur l’arbre de la réalité sur l’île de Fortnite. On comprend, d’après ce teaser, qu’il pourrait jouer un certain rôle (même en tant qu’élément « accessoires ») lors de cette collaboration.

La chose ne s’arrête pas là; également à partir de 16h00 CEST le 08/11/2022, l’arrière-plan du lobby Fortnite a changé ; on peut y voir la mythique Kame House.

Pour l’instant, nous savons quels seront les trois personnages qui arriveront sous forme de skins dans Fortnite : Goku est évident, et il existe des preuves de Vegeta et Beerus via l’exploration de données. Le quatrième personnage du lot serait un personnage féminin ; Bulma a de très bonnes chances d’être celle qui est sélectionnée. De cette façon, nous serions confrontés à un lot thématique de skins Dragon Ball axés sur l’ère Dragon Ball Super.

Le contenu de Dragon Ball arrive sur Fortnite le mardi 16 août 2022, parallèlement au patch 21h40 du jeu. En d’autres termes : nous devrons le mettre à jour si nous voulons profiter des nouveaux skins Dragon Ball et des missions thématiques qui arriveront.

C’est, pour l’instant, tout ce que nous savons sur Fortnite x Dragon Ball. Dans notre guide Fortnite, toujours mis à jour, nous vous donnons les meilleures informations afin que vous puissiez maîtriser tous les aspects du jeu, y compris comment monter de niveau rapidement ou comment terminer toutes les missions.

Sources: Twitter/FortniteJeuFortnite Battle Royale, fait maison