Sony crée un site Web où vous pouvez vérifier tous les jeux PlayStation exclusifs qui arriveront sur PC

Le fait que PlayStation soit en pleine expansion et que le PC soit l’une des plateformes sur lesquelles elle lance certains de ses titres n’est une surprise pour personne en ce milieu d’août 2022. Cependant, des doutes surgissent souvent quant aux jeux exclusifs qui seront ou non arrivent. , ainsi que leurs dates de sortie et d’autres détails. Avec l’idée d’être plus clair lors des rapports, la société japonaise a lancé PlayStation Games pour PC, un site officiel où vous pouvez consulter le calendrier complet des sorties sur PC.

Days Gone

Les jeux PlayStation sur PC, ceux qui sont disponibles et ceux qui arriveront dans le futur

Depuis quelques années maintenant, PlayStation publie certains de ses titres les plus emblématiques sur PC via Steam et Epic Games Store. Horizon Zero Dawn, Death Stranding : Director’s Cut, Days Gone, Predator : Hunting Grounds, Helldivers et God of War (2018) constituent la liste complète. Ils apparaissent tous dans l’ordre sur le nouveau site Web, avec des liens d’achat vers les différents stores disponibles, ainsi que les fichiers officiels avec des bandes-annonces, des synopsis et plus de détails.

Le prochain et le plus imminent, Marvel’s Spider-Man Remastered, arrive sur PC demain, vendredi 12 août (sur ce lien vous avez notre analyse, dans laquelle nous passons en revue les clés de la version et ses aspects techniques). En regardant vers l’avenir, nous ne pouvons pas oublier The Last of Us: Part 1, le remake du titre PS3 original. Nous savons qu’il est en développement pour PC, mais il n’a pas encore de fenêtre de lancement (il sera mis en vente sur PS5 le 2 septembre). Sans statut officiel mais avec des signes clairs de son atterrissage sur PC est Returnal, qui est dans la base de données Steam depuis longtemps. Plus ambigu est le cas de God of War Ragnarok, puisque son réalisateur a assuré qu' »il n’a aucune idée » s’il fera aussi de même.

Source | Jeux PlayStation pour PC