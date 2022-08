Kirby’s Dream Buffet a déjà un prix et une date de sortie : voici le nouveau Fall Guys de Nintendo

Nous avons une nouvelle bande-annonce pour Kirby’s Dream Buffet, le nouveau jeu de fête d’été mettant en vedette la boule rose la plus adorable et la plus aimée du monde du jeu vidéo. Et pas seulement la bande-annonce, mais aussi le prix et la date de sortie. Le jeu Nintendo, une sorte de Fall Guys jusqu’à 4 joueurs, sortira le 17 août 2022, et bien que certains aient souligné qu’il serait gratuit, comme Super Kirby Clash, il finira par ont un prix autour des 10 euros.

Comme le montre la vidéo ci-dessus, Kirby’s Dream Buffet est un condensé de mini-jeux et de courses à travers des mondes de pâtisserie qui nous donneront autant envie de rire que de manger. Le jeu nous propose de rouler à travers différents circuits tout en essayant de manger autant de fraises que possible en cours de route, ce qui nous rend plus grands et plus forts, quelque chose d’essentiel pour surmonter les obstacles en cours de route et éjecter nos rivaux hors de la piste. Stratégies, réflexes, poursuites et fous rires garantis. La plus grosse balle à la fin est la balle gagnante.

La capacité caméléon de Kirby sera également présente dans le jeu et nous pourrons nous transformer et obtenir des pouvoirs spéciaux en fonction de ce que nous mangeons. C’est le cas de la gelée, qui nous permet de devenir un ressort et de nous lancer autour de la carte, ou d’adapter notre forme aux portes et obstacles pour passer sous et ne pas perdre de vitesse. Ou la tornade aux fraises qui augmente notre vitesse quand on en mange beaucoup.

La bande-annonce se termine en expliquant que Kirby’s Dream Buffet propose un mode multijoueur local et en ligne, ainsi qu’un certain nombre de produits skins à débloquer et d’essais basés sur le jeu … et la nourriture. N’oubliez pas non plus que le jeu sera exclusif à l’eShop, il n’y aura donc PAS de version physique.

Kirby est de retour à la mode

Ce n’est pas le premier jeu Kirby en 2022. Le personnage nous avait déjà offert Kirby and the Forgotten Land en mars dernier, une agréable surprise définie comme « la plus caméléon des Kirby » et récompensée d’une note de 8,6 dans l’analyse de Netcost. Dans ce texte, notre éditeur Salva Fernández a assuré que bien que « il commence en douceur, très léger et sans mécanique surprenante, le jeu grandit et convainc jusqu’à une dernière ligne droite intense, un après-match essentiel et une grande variété de compétences et de transformations. Hautement rejouable, Avec des idées ingénieuses et capables de plaire aux plus petits et à ceux qui recherchent une aventure moins familière, il représente l’irruption de Kirby en 3D et est déjà le moyen de continuer à explorer dans le futur ».