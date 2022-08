La nouvelle mise à jour de The Quarry fait monter la tension ; vous devez prendre bien soin de vos personnages

Supermassive Games n’a pas l’intention d’arrêter d’essayer de nous terrifier à travers l’écran. Sa carrière dans le genre horrifique est connue de tous (Until Dawn, Man of Medan, Little Hope, House of Ashes…), et sa dernière sortie, The Quarry, a reçu une mise à jour intéressante qui fait monter le niveau de tension et ajoute un défi supplémentaire aux jeux. Des sous-titres ont également été inclus dans différentes langues compatibles avec les voix anglaises.

Comme vous le savez, les jeux du studio se caractérisent par le fait de raconter des histoires d’horreur et de mystère dans lesquelles nous devons prendre des décisions qui décident de l’avenir d’un groupe de personnages, et parfois nous sommes obligés de participer à des mini-jeux qui peuvent se terminer par la mort d’un ou plusieurs. Le nouveau patch rend ces QTE (Quick Time Event) plus compliqués ; maintenant ils sont plus rapides et si nous ne sommes pas précis, les conséquences seront fatales.

Une nuit dans la carrière de Hackett

Dans notre test du jeu (8,5 sur 10), nous avions dit que « The Quarry reprend les bases de ce qu’Until Dawn a planté à l’époque et le dépasse de loin. Un titre difficile et très rejouable, dans lequel les bonnes décisions qui amèneront le groupe de neuf jeunes à revoir la lumière du soleil ne sont pas du tout claires. Avec une intrigue engageante dès le départ et un gameplay raffiné, nous pouvons profiter de la nouvelle aventure d’horreur de Supermassive Games en solo ou avec des amis. »

The Quarry est disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One.Le prochain jeu du studio fera partie de la série The Dark Pictures Anthology ; The Devil in Me sera le quatrième titre après Man of Medan, Little Hope et House of Ashes. Il se déroulera dans un château et explorera l’histoire de HH Holmes, le premier tueur en série reconnu d’Amérique.

