Économisez de l’argent avec votre abonnement PlayStation Plus

La PlayStation Plus remaniée pour PlayStation 4 et PlayStation 5 est arrivée. Sony propose aux joueurs trois types d’abonnement, chacun avec ses propres avantages. Le dénominateur commun est qu’ils permettent tous de faire des économies sur les jeux, soit grâce aux titres sans surcoût soit via le catalogue de jeux actuels et classiques de consoles telles que PSX, PS2, PS3, PSP, PS4 ou PS5. Ci-dessous, nous vous proposons en détail tout ce que vous devez savoir sur PlayStation Plus, ses avantages et les jeux dont vous pouvez profiter sans limites.

PlayStation Plus Essential, des jeux gratuits tous les mois !

petits cauchemars

Entrez dans un monde de cauchemar et fuyez les créatures tordues que vous trouverez dans The Maw. Ce jeu de plateforme et de puzzle se distingue par son esthétique aux touches de terreur et de fantaisie.

Économies avec PlayStation Plus : 19,99 euros (prix PlayStation Store)

Yakuza : comme un dragon

Dans le nouvel opus de la saga Yakuza, vous contrôlez Ichiban Kasuga, qui retourne dans la rue après avoir passé du temps en prison. Le titre change de système de combat et devient un RPG au tour par tour.

Économies avec PlayStation Plus : 59,99 euros (prix PlayStation Store)

Patineur professionnel de Toni Hawk 1 + 2



Le classique du skateboard revient sur les consoles PlayStation avec toutes les bonnes choses d’antan, mais dans une version complètement repensée avec des graphismes modernes.

Économies avec PlayStation Plus : 44,99 euros (prix PlayStation Store)

PlayStation Plus Extra, tout un catalogue de jeux PS4 et PS5

Contrôleur : Édition Ultime

Après avoir perdu son frère, Jesse Faden fait face à une menace extraterrestre dans ce nouveau jeu des créateurs de Max Payne. Avancez, tirez, détruisez et utilisez vos pouvoirs de télékinésie pour achever les ennemis.

Économies avec PlayStation Plus : 39,99 euros (prix PlayStation Store)

Days Gone

Bend Studio nous emmène dans un monde post-apolyptique plein de dangers où Deacon tente de survivre aux vagues de zombies. Les États-Unis sont au bord du précipice, peuvent-ils être sauvés de la débâcle ?

Économies avec PlayStation Plus : 39,99 euros (prix PlayStation Store)

Death Stranding : Coupe du réalisateur

Le premier travail de Hideo Kojima en dehors de Konami est un jeu vidéo aussi spécial que fascinant, un titre avec des notes d’horreur et beaucoup d’exploration. Sam Porter Bridges est le seul à pouvoir reconnecter le monde en livrant des colis à leurs destinataires.

Économies avec PlayStation Plus : 39,99 euros (prix PlayStation Store)

Spider-Man de Marvel : Miles Morales

Insomniac Games revient dans la saga Marvel’s Spider-Man avec un titre amusant mettant en vedette Miles Morales, le deuxième Spider-Man. C’est un jeu en monde ouvert avec une histoire originale qui s’inscrit dans la première.

Économies avec PlayStation Plus : 39,59 euros (prix PlayStation Store)

retour

Conçu par le studio Resogun, ce roguelite d’arcade en trois dimensions est un défi constant : vivre l’angoisse de Selene sur une planète complètement hostile où la mort n’est que le début du voyage.

Économies avec PlayStation Plus : 59,99 euros (prix PlayStation Store)

Red Dead Redemption 2

La suite du jeu vidéo primé de Rockstar Games tire parti du matériel PS4 et nous invite à vivre une grande aventure dans le Far West. On peut dire qu’il est situé avant l’original.

Économies avec PlayStation Plus : 59,99 euros (prix PlayStation Store)

loin de là 4

Kyrat est caché dans une région reculée de l’Himalaya, un endroit que le protagoniste visite pour accomplir le dernier souhait de sa mère. La saga de tir d’Ubisoft continue d’offrir sa dose habituelle de chaos d’adrénaline avec humour et acidité sarcastique (et de la violence, beaucoup de violence).

Économies avec PlayStation Plus : 29,99 euros (prix PlayStation Store)

Ghost of Tsushima: Director’s Cut

Jin Sakai a suivi une formation de samouraï, mais a été contraint d’abandonner sa philosophie de vie lorsque les Mongols ont attaqué l’île de Tsushima. Explorez un monde ouvert riche et combattez l’ennemi jusqu’à la mort pour protéger votre peuple.

Économies avec PlayStation Plus : 59,99 euros (prix PlayStation Store)

The Last Guardian

Après ICO et Shadow of the Colossus, Fumito Ueda s’est lancé dans un nouveau jeu vidéo mettant en scène un garçon et une étrange créature. Les deux devront collaborer pour se sortir de situations dangereuses.

Économies avec PlayStation Plus : 34,99 euros (prix PlayStation Store)

perte

Le retour de DOOM s’est fait en grand, avec un jeu qui conserve toute l’essence des originaux, mais avec un gameplay adapté aux temps modernes.

Économies avec PlayStation Plus : 19,99 euros (prix PlayStation Store)

PlayStation Plus Premium, tout ce qui précède et une multitude de classiques

Le diable peut pleurer HD Collection

Les trois classiques de Capcom dans une seule édition HD. Devil May Cry, Devil May Cry 2 et Devil May Cry 3 sont sortis à l’origine sur PlayStation 2 et ont marqué à jamais le genre hack and slash.

Économies avec PlayStation Plus : 29,99 euros (prix PlayStation Store)

God of War 3 : Remasterisé

Kratos est sur le point de se venger, une vengeance servie froide, surtout quand ce sont les dieux qu’il affronte. Le titre PlayStation 3 a été remasterisé pour PlayStation 4 et offre des améliorations visuelles.

Économies avec PlayStation Plus : 9,99 euros (prix PlayStation Store)

Gravity Rush : Remasterisé

L’original est l’un des jeux vidéo PS Vita les plus remarquables, mais le titre a ensuite été remasterisé pour les consoles de salon. Gravity Rush nous invite à profiter de la force de gravité pour expérimenter cette mécanique de jeu.

Économies avec PlayStation Plus : 29,99 euros (prix PlayStation Store)

The Last of Us remasterisé

L’un des jeux cultes de PlayStation est disponible dans le cadre de l’abonnement Premium. The Last of Us Remastered est le même jeu que le jeu PS3, mais avec des graphismes et des performances améliorés. C’est l’histoire d’Ellie et Joel dans une Amérique post-apocalyptique sans espoir.

Économies avec PlayStation Plus : 19,99 euros (prix PlayStation Store)

Sirène interdite

Le réalisateur de Silent Hill laisse son empreinte sur ce jeu vidéo sorti sur PlayStation 2, qui plonge dans l’horreur psychologique à la japonaise.

Économies avec PlayStation Plus : 9,99 euros (prix PlayStation Store)

Oddworld : L’Odyssée d’Abe

L’un des classiques de la première PlayStation qui peut être rejoué sur PS4 et PS5. Abe, un humble nettoyeur, va tenter de devenir un héros après avoir appris les plans machiavéliques de son patron.

Économies avec PlayStation Plus : 4,99 euros (prix PlayStation Store)

Hotline Miami

Un jeu indépendant d’action brutal mettant en vedette un gars qui cherche à se venger à la fin des années 1980 à Miami.

Économies avec PlayStation Plus : 9,99 euros (prix PlayStation Store)

fortes pluies

Considéré comme l’un des grands jeux Quantic Dream, Heavy Rain raconte l’histoire policière d’un tueur en série. Différents personnages composent la narration et construisent l’histoire à partir de différentes perspectives.

Économies avec PlayStation Plus : 29,99 euros (prix PlayStation Store)

bioshock remasterisé

Rapture, une ville sous-marine utopique qui tombe en disgrâce. C’est la ville que nous visitons dans Bioshock Remastered, un jeu qui fait la satire de l’utopie et de la société capitaliste qui engloutit tout.

Économies avec PlayStation Plus : 7,99 euros (prix PlayStation Store)

sombre chronique

Max est un jeune inventeur du temps présent ; Monica, une princesse qui a voyagé 100 ans en arrière pour sauver le monde. Ce RPG japonais développé par Level-5 propose des heures et des heures d’immersion dans un monde de fantasy et de jeu de rôle.

Économies avec PlayStation Plus : 14,99 euros (prix PlayStation Store)

Jak et Daxter : l’héritage des précurseurs

Après avoir épaté les joueurs avec Crash Bandicoot, Naughty Dog est revenu à l’action et à la plateforme avec une adresse IP originale. Jak and Daxter et ses suites sont devenus de véritables classiques auxquels il faut jouer quoi qu’il arrive.

Économies avec PlayStation Plus : 14,99 euros (prix PlayStation Store)

