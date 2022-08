Un Call of Duty exclusif Xbox ne serait pas rentable selon Microsoft

Le Conseil administratif de défense économique du Brésil (CADE) a publié ces jours-ci plusieurs documents confidentiels qui recueillent les échanges houleux de déclarations entre Microsoft et Sony à l’occasion du rachat d’Activision Blizzard. Si avant nous faisions écho au fait que Microsoft accuse Sony de payer pour empêcher certains jeux de sortir sur Xbox Game Pass, maintenant nous voulons partager avec vous les explications sur pourquoi Call of Duty ne sera pas exclusif. Au moins pour l’instant…

« Aussi surprenant soit-il de voir Sony critiquer l’existence de contenus exclusifs – sa stratégie autour de PlayStation a toujours porté là-dessus – la réalité est qu’arrêter la distribution des jeux Activision Blizzard sur les consoles et les stores d’autres plateformes ne serait pas rentable pour Microsoft », recueille un document signé par l’entreprise elle-même. Document dans lequel, attention, la porte n’est pas fermée pour changer d’avis à l’avenir : « Cela ne fonctionnerait que si les jeux Activision Blizzard attiraient un grand nombre de joueurs dans l’écosystème Xbox. Ce n’est qu’alors que Microsoft tirerait suffisamment de revenus de leurs ventes. et compenser les pertes en ne les publiant pas sur les consoles rivales.

Ces derniers mots pourraient faire peur à Sony, puisque l’entreprise a répété activement et passivement que le rachat d’Activision Blizzar n’était pas une « pratique concurrentielle » car « cela peut trop influencer l’achat d’une console ». Cependant, Microsoft minimise cette possibilité : « même si un Call of Duty exclusif à la Xbox pouvait être rentabilisé, il n’aurait pas d’impact significatif en raison de la compétitivité du marché, de la fréquence des stratégies d’exclusivité et de la fidélité de certains joueurs à certaines consoles ».

Call of Duty sur PlayStation… seulement jusqu’en 2024 ?

Les déclarations sont conformes à ce qui a été dit pendant des mois et est que l’idée de Microsoft est de garder la saga Call of Duty sur PlayStation pendant au moins trois versements supplémentaires. Activision et Sony avaient un accord de contenu pour les prochaines années qui sera honoré après l’acquisition. À partir de 2024, et selon que Microsoft a réalisé ou non ce transfert de joueurs qu’il laisse tomber dans sa réponse, la franchise pourrait rester multiplateforme, devenir exclusive ou sortir sur les deux consoles, mais avec une période d’exclusivité temporaire sur Xbox et le avantage d’être sur Game Pass au lancement.

Il faudra voir comment le marché évolue et les relations tendues entre Microsoft et Sony. Pour l’instant, le mieux sera de se concentrer sur l’immédiat, sur le prochain opus de Call of Duty, le nouveau Modern Warfare 2, dont on apprenait il y a quelques jours la date de sa présentation en streaming.

