Microsoft accuse Sony de payer pour empêcher certains jeux de sortir sur Xbox Game Pass

Les couteaux volent. Eh bien, les couteaux et les barbes sur l’achat d’Activision par Microsoft. Il y a quelques jours, le Conseil administratif brésilien pour la défense économique (CADE), une institution liée au ministère de la Justice du pays, a « divulgué » un document dans lequel Sony avait qualifié ladite acquisition de « pratique anticoncurrentielle ». Quelques déclarations pour lesquelles il y a déjà une réponse de la marque Xbox :

« Étant donné que les accords d’exclusivité ont été un élément essentiel de la stratégie de Sony pour devenir fort dans l’industrie, et sachant que Sony ouvre la voie à la distribution de jeux numériques, votre inquiétude que le contenu d’Activision soit exclusif est pour le moins incohérente », explique Microsoft dans un nouveau document publié par le CADE. « Cela ne fait que révéler leur peur d’un modèle économique innovant qui propose des contenus de qualité à bas prix aux joueurs, menaçant leur leadership, davantage axé sur une seule plateforme et ses exclusivités au fil des années. »

Mais attention car la chose ne s’arrête pas là. Le plus fort vient ensuite : « En effet, la capacité de Microsoft à étendre Game Pass a été entravée par Sony et sa volonté de freiner une telle croissance. Sony verse des redevances pour empêcher les développeurs d’ajouter leurs jeux à Game Pass ou à d’autres services d’abonnement. Ils ne veulent pas services d’abonnement pour menacer leur domination du marché. Ils s’opposent à ce que quiconque remette en cause leur modèle commercial.

Ce n’est pas la première fois que ces paiements particuliers de Sony sont mentionnés. En son temps, lors du procès entre Apple et Epic Games à l’occasion de Fortnite et de son système de monétisation dans l’App Store, un document de procédure évoquait déjà ce que l’on appelle la « fenêtre de négociation exclusive ». Une période pendant laquelle PlayStation a eu le dernier mot en matière de coming out, non seulement sur d’autres plateformes, mais aussi sur d’autres services d’abonnement.

Le rachat d’Activision et de toutes ses franchises par Microsoft n’est toujours pas officiellement clôturé, même si ce n’est qu’une question de temps. Des sagas du calibre de Call of Duty, Diablo ou Overwatch deviendront entre les mains de la société de Redmond, et bien que Sony soit allé à contre-courant du mouvement car « cela peut trop influencer l’achat d’une console », de Xbox ils ont toujours maintenu que les principales franchises continueront d’être multiplateformes. Nous verrons si cette décision est maintenue dans le temps et comment évoluent les relations entre les deux développeurs, désormais en pleine guerre pour diriger l’avenir du jeu vidéo.

Source