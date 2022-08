Andor annonce la date de diffusion de tous ses épisodes sur Disney+

Bien qu’il ait été retardé de quelques semaines pour éviter de coïncider avec House of the Dragon et The Rings of Power, Andor n’a pas l’intention de retarder sa sortie beaucoup plus longtemps. Par le biais des réseaux sociaux, la nouvelle série Star Wars pour Disney + a confirmé la date de sortie de tous ses épisodes sur la plateforme, dans laquelle nous aurons la première saison dans son intégralité avant la fin de 2022.

Il y aura une triple ration d’Andor le 21 septembre, jour de sa première, puisque les trois premiers épisodes seront disponibles le même jour sur Disney+. Dès lors, un nouveau chapitre sera publié chaque mercredi jusqu’à atteindre le douzième et dernier, prévu le 23 novembre. Les plus patients pourront attendre jusque-là pour tout voir d’un coup, mais il sera difficile d’éviter la tentation de le commenter semaine après semaine sur les réseaux.

De quoi parle Star Wars : Andor ?

Andor servira de préquelle à Rogue One, le film Star Wars sorti en 2016 qui parlait des rebelles qui ont volé les plans de l’étoile de la mort. Il est confirmé qu’il sera composé de deux saisons de 12 épisodes chacune et se concentrera sur la figure de Cassion Andor, joué par Diego Luna. Le personnage d’Andor (vous pouvez le connaître en profondeur dans cet article) était un ancien soldat qui a aidé les séparatistes pendant la guerre des clones et est devenu plus tard un espion pour l’Alliance rebelle à l’époque impériale. La première saison racontera comment il a été formé pour faire partie de la rébellion.

Luna suivra les directives de Tony Gilroy (The Bourne Legacy), qui agira en tant que créateur et showrunner. Gilroy était le scénariste de Rogue One, mais cette fois l’écriture sera dirigée par Stephen Schiff (The Americans), Beau Willimon (House of Cards) et Dan Gilroy (Nightcrawler). Une équipe qui a déjà précisé qu’elle cherche à faire la meilleure série Star Wars à ce jour et qui sera soutenue artistiquement par un casting de visages familiers tels que Forest Whitaker, ou des talents tels que Adria Arjona, Denise Gough, Genevieve O’ Reilly, Kyle Soller ou Stellan Skarsgard, parmi tant d’autres. Que la force soit avec toi.