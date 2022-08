Sony arrête de faire des reportages sur la PS4 : c’est déjà la quatrième console la plus vendue de l’histoire, sera-t-elle dépassée ?

L’analyste populaire Daniel Ahmad a partagé des détails sur le dernier rapport financier publié par (SIE) Sony Entertainment Interactive. Et il y a quelque chose qui a attiré l’attention du monde entier : la société japonaise a cessé d’envoyer des informations sur la PS4 et, par conséquent, nous pouvons déjà établir un nombre officiel de consoles vendues. Rien de plus et rien de moins que 117,2 millions. Nous ne reverrons plus de mises à jour et aujourd’hui, il est pratiquement impossible d’acheter la machine en store, car il sera difficile pour le chiffre de varier, au-delà de quelques changements résiduels.

La PS4 est la quatrième console la plus vendue de l’histoire, quelles sont les premières ?

Avec les 117,2 millions de consoles vendues susmentionnées, la machine à succès de Sony occupe une quatrième place enviable, juste en dessous du TOP 3 historique. La PS2 (plus de 155 millions), la Nintendo DS (154 millions) et le combo Game Boy + Game Boy Color (118,7 millions) occupent le podium. La distance avec Game Boy est très faible, mais comme on dit, sans nouvelles données et avec sa situation commerciale actuelle, il semble difficile à l’avenir de savoir si elle l’a atteinte.

Sera-t-il dépassé ? par qui?

Nous ne pouvons pas jouer à prédire l’avenir, mais la logique nous dit que oui. Récemment, Nintendo a confirmé que sa seule plateforme actuelle, la Nintendo Switch, est déjà proche des 112 millions de consoles vendues. La machine maintient un taux commercial élevé et recevra bientôt des titres aussi importants que Splatoon 3, Pokémon Scarlet and Purple, Bayonetta 3 et The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2, entre autres. De plus, la société japonaise a confirmé que la console n’était qu’au milieu de son cycle de vie. Par conséquent, il est presque impossible d’imaginer un scénario dans lequel il ne parvient pas à dépasser la PS4 plus tôt que plus tard.

Source | Sony (rapport financier) ; via Daniel Ahmed