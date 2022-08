L’événement final du Pokémon GO Fest 2022 confirme la date et l’heure; billets maintenant disponibles

Le Pokémon GO Fest 2022 a fixé une date pour son événement final tant attendu : ce sera à la fin de ce mois et à partir de ce moment précis vous pouvez déjà acheter votre billet pour profiter de toutes les activités. Des enquêtes spéciales aux Pokémon aussi recherchés que les énigmatiques Zarbi N et Zarbi X. On vous dit tout ce qu’il faut savoir.

Quand et à quelle heure est l’événement final du Pokémon GO fest 2022 ?

L’événement final aura lieu le samedi 27 août et débutera à 10h00 (heure de la France). Elle durera 8 heures (jusqu’à 18h00). Ci-dessous, nous vous proposons le calendrier complet pour de France, l’Amérique latine et les États-Unis.

France () : à 10h00

France (Îles Canaries) : à 09h00

Argentine : à 05h00

Bolivie : à 04h00

Brésil : à 05h00

Chili : à 04h00

Colombie : à 05h00

Costa Rica : à 04h00

Cuba : à 04h00

Equateur : à 03h00

El Salvador : à 02h00

États-Unis (Washington DC) : à 04h00

États-Unis (PT) : à 01h00

Guatemala : à 02h00

Honduras : à 02h00

Mexique : à 03h00

Nicaragua : à 02h00

Panama : à 03h00

Paraguay : à 04h00

Pérou : à 03h00

Porto Rico : à 04h00

République dominicaine : à 04h00

Uruguay : à 05h00

Venezuela : à 04h00

Vous pouvez acheter des billets pour l’événement final du Pokémon GO Fest 2022 ici. Si vous avez déjà acheté un billet pour l’événement principal des 4 et 5 juin, vous pourrez profiter pleinement de l’événement final sans frais.

Zarbi N et Zarbi X arrivent

Trouver deux de ces mystérieux Pokémon pour compléter la collection sera l’un des grands défis de l’événement, mais il y a bien plus : des laissez-passer de raid gratuits, des récompenses supplémentaires de 5 000 XP pour avoir battu chaque raid en face à face, une enquête spéciale dans laquelle vous peut obtenir Shaymin Forma Cielo et bien d’autres surprises.

Si vous voulez profiter de l’événement sans billet, il y a aussi du contenu pour vous : un nouveau brief spécial, la version Shiny ou Shiny de Munna, de nouveaux objets exclusifs pour l’avatar dans la boutique, des autocollants spéciaux d’événement et diverses ultra-invasions de Pokémon tels que Xurkitree, Buzzwole, Nihilego et Pheremosa.

Source | Archétype (communiqué de presse), Pokémon GO