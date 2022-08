La Xbox à la Gamescom 2022 confirme la date, l’heure et les jeux de son streaming

Microsoft a annoncé ses plans pour la Gamescom 2022. Le célèbre salon allemand du jeu vidéo compte bien se relancer avec son édition cette année, pour laquelle une conférence de deux heures avec Geoff Keighley a déjà été confirmée. Il s’appellera comme toujours, Opening Night Live, et mettra en vedette la présence de 30 jeux, dont beaucoup n’ont pas été annoncés. Une fois le gala terminé, prévu le 23 août, les projecteurs seront tournés vers la marque Xbox, qui aura également son propre streaming et plusieurs nouveautés à présenter.

Quels jeux la Xbox apportera-t-elle à la Gamescom 2022 ?

Microsoft a confirmé qu’il ne proposera que des jeux qui sortiront au cours des 12 prochains mois sur Xbox One et Xbox Series X | S, et a même été encouragé à donner une liste de titres.

Age of Empires IV (Relic Entertainment & World’s Edge / Xbox Game Studios)

A Plague Tale: Requiem (Asobo Studio / Focus Entertainment)

Mise à la terre (Obsidian Entertainment/Xbox Game Studios)

Gunfire Reborn (Duoyi Games / 505 Games)

Mensonges de P (Neowiz) High On Life (Squanch Games)

Microsoft Flight Simulator (Asobo Studio / Xbox Game Studios Publishing)

Légendes Minecraft (Mojang Studios & Blackbird Interactive / Xbox Game Studios)

Pentiment (Obsidian Entertainment/Xbox Game Studios)

Planète de Lana (Wishfully / Thunderful)

Sea of Thieves (Jeux rares / Xbox Game Studios)

Obsidian sera présent deux fois : il portera la version finale de Grounded et l’original Pentiment.

Quand et quelle heure est-il et comment suivre la diffusion en direct de la Xbox Gamescom 2022 ?

Cette année, Microsoft n’organisera pas de conférence en tant que telle, mais un streaming dans lequel ils se connecteront avec leur stand à Cologne. À partir de là, la société montrera des gameplays inédits de certains des jeux les plus importants du calendrier de lancement de la Xbox et organisera plusieurs entretiens avec ses développeurs.

Ce sera le 25 août et c’est un streaming à avoir en arrière-plan plus qu’à regarder, puisqu’il durera pas moins de 6 heures et pourra être suivi sur les chaînes Xbox officielles sur YouTube, Twitch et Facebook. Il commencera aux heures suivantes :

France : à 14h00

Argentine : à 09h00

Bolivie : à 08h00

Brésil : à 09h00

Chili : à 08h00

Colombie : à 07h00

Costa Rica : à 06h00

Cuba : à 08h00

Equateur : à 07h00

El Salvador : à 06h00

États-Unis (Washington DC) : à 08h00

États-Unis (PT) : à 05h00

Guatemala : à 06h00

Honduras : à 06h00

Mexique : à 07h00

Nicaragua : à 06h00

Panama : à 07h00

Paraguay : à 08h00

Pérou : à 07h00

Porto Rico : à 08h00

République dominicaine : à 08h00

Uruguay : à 09h00

Venezuela : à 08h00