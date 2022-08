PS Plus Extra et Premium annoncent leurs nouveaux jeux pour août : Dead by Daylight, Yakuza, Metro Exodus…

La nouvelle PlayStation Plus fonctionne déjà depuis quelques mois et au cas où vous auriez été dans le coma pendant ceux-ci, il convient d’expliquer que le service d’abonnement de Sony a été divisé en trois catégories différentes :

PS Plus Essential (8,99 € par mois / 24,99 € par trimestre / 59,99 € par an)

PS Plus Extra (13,99 € par mois / 39,99 € par trimestre / 99,99 € par an)

PS Plus Premium (16,99 € par mois / 49,99 € par trimestre / 119,99 € par an)

PS Plus Essential est le même PlayStation Plus que nous connaissions (pour jouer en ligne, recevoir des jeux gratuits tous les mois, des réductions… etc.), mais les nouvelles versions Extra et Premium permettent d’accéder à un catalogue de jeux PS4 et PS5 à venir être l’alternative au Xbox Game Pass sur les consoles Sony. PS Plus Extra a devant nous une bibliothèque de 409 jeux de haut niveau, à PS Plus Deluxe il en ajoute 340 autres, mais des consoles classiques et des générations passées. De plus, ceux-ci tournent et augmentent de mois en mois et on connaît déjà ceux d’août 2022.

Tous les jeux arriveront sur PS Plus Extra et Premium en août 2022

Les douze jeux suivants sont ajoutés à PS Plus Extra et Premium en août 2022, et peuvent être téléchargés et joués à partir du 16 août.

Bugnax

Mort au grand jour

Everspace

Exode du métro

folie du monopole

Monopoly Plus

Terres sauvages de Ghost Recon de Tom Clancy

Épreuves de mana

UNE

Yakuza 0

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami 2

Jeux PS Plus gratuits désormais disponibles en août 2022

Comme nous l’avons dit, les membres PS Plus Essential continueront également de recevoir des jeux gratuits chaque mois et nous vous rappelons que les jeux d’août 2022 sont déjà disponibles en téléchargement.