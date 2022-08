Shadow of Mordor Nemesis System et Death of Dark Souls arrivent dans Skyrim grâce à Addictive Mod

The Elder Scrolls V : Skyrim est l’un des jeux vidéo qui a reçu le plus de mods de la communauté, avec la saga GTA et Fallout : New Vegas, entre autres. Le RPG en monde ouvert de Bethesda se prête à toutes sortes de changements, d’ajustements et d’idées de par sa taille et ses possibilités, et plus de 10 ans après son arrivée, la communauté ne semble pas prête de cesser de nous surprendre. On vous parle de Nemesis et d’Alternative Death System, qui ajoute des éléments de Dark Souls et Shadow of Mordor.

La mort prend vie dans Skyrim

Le premier est plus évident, qui est aussi l’une des principales caractéristiques de Dark Souls et d’autres jeux From Software, est le mécanisme de récupération après la mort. Vous savez déjà comment cela fonctionne : lorsque vous perdez la vie sur le champ de bataille, vous devez retourner sur les lieux pour récupérer vos affaires, et si vous ne le faites pas et que vous mourez à nouveau en chemin, il n’y aura aucun moyen de revenir ce que vous aviez sur le champ de bataille.

Le second, encore plus intéressant, est le système Nemesis, l’une des grandes revendications de La Terre du Milieu : L’Ombre du Mordor et La Terre du Milieu : L’Ombre de la Guerre, les titres de Monolith Productions se déroulant dans l’univers du Seigneur des Anneaux. Ce mécanisme indique que lorsqu’un ennemi vous tue, il devient automatiquement votre bourreau et vous devez le retrouver pour vous venger.

La grâce est dans le créateur du mod addictif a recréé le système dans les moindres détails : les ennemis bourreaux sont divisés en différentes catégories et reçoivent leur propre nom à chaque fois qu’ils vous tuent. Ils bénéficient également de compétences exclusives, pour lesquelles si vous souhaitez vous venger, il est nécessaire de s’y adapter en fonction de leur évolution. Presque tous les ennemis du monde de Skyrim peuvent devenir votre bourreau, mais vous ne pouvez en avoir que 5 à la fois. C’est logique, car s’il n’y avait pas de limites, il se pourrait que tout le monde vous poursuive et il serait presque impossible de terminer le jeu.

Téléchargez le mod gratuit Nemesis et Alternative Death System pour Skyrim sur Nexus Mods

Source | modules Nexus ; par IGN