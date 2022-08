Les 5 raisons pour lesquelles Splatoon 3 est un nouveau jeu et non une extension

Splatoon 3 approche à grands pas (il sortira le 9 septembre sur Nintendo Switch) et au cours des dernières heures, il a eu son propre Nintendo Direct, dans lequel il a dissipé les doutes et donné un coup retentissant sur la table. Le jeu présente suffisamment d’arguments pour que personne n’ose l’appeler une extension et en fait nous sommes peut-être confrontés au volet le plus important et le plus ambitieux de toute la saga. Découvrons rapidement ses principales nouveautés.

Carterritorial Fight : un jeu de cartes dans le jeu lui-même

Appelé Carterritorial Fight, Splatoon 3 comprendra un nouveau mode de jeu dans lequel nous nous battrons avec nos rivaux pour atteindre l’habituel (être ceux qui parviennent à colorer le plus de sections de la carte), mais en le faisant comme jamais auparavant : à travers des cartes et 1 contre 1 jeux à tour de rôle.

Nous saurons qu’il y aura plus de 150 cartes et nous pourrons personnaliser notre deck, même s’il reste à savoir comment ces cartes sont obtenues, les règles de ces duels et le système de progression, des détails que Nintendo a promis de partager bientôt.

Tricolor Battle : Matchs massifs entre trois équipes de 4 joueurs

Le Splatfest, les événements dans lesquels vous deviez choisir votre camp et prendre parti sur des questions de vie ou de mort (comme si le ketchup ou la mayonnaise est meilleur, les vampires ou les loups-garous, l’argent ou l’amour) seront de retour dans Splatoon 3, mais avec un rôle crucial nouveauté : vous aurez désormais le choix entre trois options.

Les Splatfests débouchent ainsi sur un mode baptisé Tricolor Combat dans lequel pour la première fois il y aura trois équipes encrant en même temps. Le premier Splatfest débarquera le 27 août et la question est claire : pierre, papier ou ciseaux ?

Splatoon 3 aura le plus grand arsenal de la série et killstreaks

Le Splatoon 3 Nintendo Direct a également servi à confirmer que nous sommes confrontés à la livraison avec le plus d’armes de l’histoire de la saga. En grande partie parce que « toutes les armes principales des titres précédents sont disponibles dans celui-ci » et cela nous garantit déjà au moins 50 armes.

Non seulement il y aura de nouvelles variantes des armes que nous connaissions, mais nous trouverons également de nouveaux types d’armes. Pour le moment nous en avons deux confirmés : les achromatiseurs et les lashers.

A celles-ci s’ajoutent les armes dites spéciales, des armes insolites qui se débloquent après avoir rempli un nouveau compteur d’encrage. Un peu comme une série de défaites. Un exemple est le distributeur de boissons, une arme qui, comme son nom l’indique, se déplie comme un réfrigérateur et donne des boissons à notre équipe qui génère différents effets, comme l’augmentation temporaire de la vitesse. Ou l’émetteur d’ondes, une sorte de radar qui endommage le rival et marque sa position.

Mais tous ne sont pas stratégiques. Il y a le spectaculaire flotiburón, offensive totale, qui attaque les rivaux et explose dans une attaque circulaire. Il y aura aussi un lance-missiles, un propulseur, un tourmenteur, un ultrasealer, une cool ball…

Un nouveau niveau de personnalisation

Les accessoires, les vêtements et les chaussures, les skins en général, wow, ont toujours été importants dans Splatoon et ce troisième opus amènera le sujet à un nouveau niveau. Non seulement il y aura plus de stores que jamais (Nautilus Style, Prêt-à-Ventouse, Calzando Fuerte), mais vous devrez également acheter et obtenir des boosters à attacher à ces accessoires et nous donner un bonus de vitesse par exemple.

L’actualité ne s’arrête pas là. Nous pouvons enregistrer nos tenues et combinaisons préférées. Il y aura une zone d’essai pour s’entraîner avec l’arsenal et lesdits mélanges. Nous aurons un coin pour regarder, enregistrer et partager les répétitions des combats sur les réseaux sociaux. Même un vestiaire avec des hologrammes de nos amis pour les inviter ou les rejoindre, où la star est le vestiaire, où nous pouvons mettre les autocollants et les objets que nous voulons et cependant nous voulons définir notre style calmar avant les autres, comme si Animal La traversée était concernée.

Horde Mode 2.0

L’une des grandes surprises de Splatoon 2 était le mode Salmon Run, une série de missions qui ne pouvaient être accomplies qu’en coopération et étaient progressivement plus difficiles jusqu’à ce qu’elles deviennent désespérément complexes. Même si cela suffisait pour de nombreuses heures, cela finissait par être répétitif et c’était ennuyeux qu’il ne soit disponible qu’à certaines heures de la journée. Tout cela s’est terminé dans Splatoon 3.

Salmon Run : Next Wave, son nouveau nom, sera disponible à tout moment de la journée et inclura pas mal de nouveaux boss, comme le Pot Filler, l’Artilleroid ou encore le King Mullet. Il y aura une plus grande variété de scénarios et d’événements saisonniers spéciaux uniquement dans le mode Salmon Run, qui s’appellera Big Run et sera les plus grands défis de Splatoon 3. Si le mode original proposait une vingtaine d’heures, attention à ce que cela peut donner oui le nouveau Salmon Run.