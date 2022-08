Splatoon 3 inonde le champ de bataille d’encre dans une nouvelle vidéo de gameplay

Nintendo Switch a plusieurs sorties majeures préparées pour les mois à venir : Bayonetta 3, Pokémon Scarlet et Purple, et Splatoon 3, qui vient de partager une nouvelle bande-annonce lors du Nintendo Direct récemment diffusé. Le jeu sera mis en vente dans un mois, le 9 septembre. Pour animer l’attente, nous vous laissons la vidéo complète (à partir de la minute 20), dans laquelle vous trouverez le gameplay des batailles, de nouveaux détails sur la personnalisation des personnages et un curieux mini jeu de cartes de style Tetris.

Voici comment sont les jeux de Splatoon 3

Le troisième volet de la saga se concentre sur des batailles territoriales dans lesquelles les joueurs s’affrontent en groupes de 4 membres. Encore une fois, l’objectif principal de chaque équipe est de couvrir autant que possible la scène avec de l’encre, en utilisant différentes armes et objets de mise sous tension. Les deux nouvelles cartes ont été confirmées, ainsi que d’autres des titres précédents de la franchise pour Wii U et Nintendo Switch.

De plus, l’une des grandes revendications de ce nouvel opus est le mode histoire dans lequel nous devons rejoindre et coopérer avec l’agent 3, dans son combat contre les octariens rebelles en passe de percer les secrets du plasma pélifiant. La campagne se déroule dans une zone sans précédent appelée Alterna, dans laquelle, comment pourrait-il en être autrement, nous devrons également affronter divers boss finaux.

En juillet dernier, la société japonaise a annoncé un nouveau modèle de Nintendo Switch OLED, dédié à Splatoon 3 avec un design exclusif du jeu, ainsi que des accessoires assortis tels qu’une housse de protection, une paire de Joy-Con et même une édition spéciale du Manette Nintendo Switch PRO. Dans ce lien, vous avez tous les détails avec des images.

Sorties Nintendo Switch en 2022

Bien que quelques jours seulement se soient écoulés depuis l’arrivée de Live to Live et de Xenoblade Chronicles 3, la console de Nintendo a encore beaucoup à dire sur le reste de l’année. Car au-delà de Splatoon 3, le très attendu Bayonetta 3 (19 octobre) se profile déjà à l’horizon, qui a récemment révélé les premiers détails de son histoire, et un peu plus tard, l’une des bombes de 2022 : Pokémon Scarlet et Purple (18 novembre ); dont vous ne pouvez pas manquer la nouvelle bande-annonce.

Source | Nintendo