Marvel explique la grande différence entre Black Cat et Catwoman

Vous savez ce qu’a dit Picasso. Les bons artistes copient, les génies volent. Dans le monde de la bande dessinée, et plus précisément de la bande dessinée de super-héros, les différences entre plagiat et inspiration sont si diffuses que le public finit souvent par confondre des personnages totalement différents. C’est le cas de Black Cat et Catwoman.

Bien que la première s’appelle Felicia Hardy, elle fait partie de Marvel et appartient à l’imaginaire de Spider-Man, on la considère souvent comme la seconde, dont l’identité est en fait Selina Kyle, elle vient de l’univers DC Comics et c’est celle qui habituellement mettre le pauvre Batman à l’envers. La confusion est compréhensible, puisque tous deux portent du cuir noir, ce sont deux voleurs habiles qui jouent le rôle d’anti-héros et adoptent la personnalité d’un chat, entretenant des romans de tir à la corde particuliers avec les super-héros de leurs sagas respectives.

Pour lever les doutes, et à travers Iron Cat, sa propre série, Marvel se plonge dans le passé de Gata Negra pour clarifier toutes les différences entre les deux personnages. Dans l’Iron Cat #2 récemment publié, par exemple, l’éditorial raconte les origines de Gata Negra et précise que si Catwoman (Selina) vole par nécessité et pour aider les quartiers opprimés, Felicia fait le contraire. Il vient d’une famille aisée et entreprend ses actes pour le plaisir, pour l’émotion. Il vole et se bat parce qu’il aime ça, pour l’adrénaline et non par devoir.

Bien que cela ne facilite pas trop l’empathie avec Black Cat, Marvel le combat avec la curieuse histoire de la façon dont elle est entrée dans le monde du crime grâce à Black Fox, son mentor. Une voleuse de renom de la pègre new-yorkaise dont elle n’était pas la seule apprentie, mais avait une partenaire et rivale : Tamara Blake. L’intrigue d’Iron Cat tourne autour de la réapparition de Tamara, qui vole l’armure d’Iron Cat fabriquée par Tony Stark lui-même et a l’intention de l’utiliser pour tuer Felicia, qu’elle blâme pour la mort de Black Fox.

Un feuilleton plein de souvenirs du passé, de rebondissements de scénario et d’émotions qui a clairement montré que Gata Negra n’a peut-être pas le bon fond de Catwoman, mais elle a une histoire aussi captivante que la plupart.