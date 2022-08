Cap sur Les Anneaux de Pouvoir : quelle est l’origine de la Terre du Milieu, des Valar et des Maiar ?

Nous poursuivons notre examen du Legendarium et de la mythologie de Tolkien avant la première de The Rings of Power, la nouvelle série Amazon Prime Video qui arrivera le 2 septembre et servira de préquelle au Seigneur des anneaux. Après avoir passé en revue qui est Melkor / Morgoth, le mentor de Sauron et premier Seigneur des Ténèbres, nous voulons aujourd’hui nous concentrer sur le monde dans lequel se déroulent les aventures et les mésaventures de l’écrivain britannique. Et plus précisément, dans son origine. Parce que nous appelons généralement ce monde la Terre du Milieu, mais c’est une erreur, car ce n’est qu’une partie de celui-ci, un continent. Rangez vos téléphones portables et sortez une feuille de papier et un stylo, s’il vous plaît. Il est temps de passer un examen de géographie et d’histoire.

Comment s’appelle le monde du Seigneur des Anneaux et des Anneaux de Pouvoir ?

Rien de la Terre du Milieu. Le monde du Seigneur des Anneaux et des Anneaux de Pouvoir s’appelle Arda et a été créé par les Ainur. Avant de poursuivre, il convient de préciser que Tolkien (1892-1973) était un homme profondément religieux (comme la plupart des gens et des écrivains de l’époque, voir le cas de CS Lewis avec Les Chroniques de Narnia), tant son imaginaire était érigé sur couches chrétiennes.

Au début des temps, il y avait un dieu, Ilúvatar, dont l’esprit ou l’âme était connu sous le nom de Flamme Impérissable et lui a donné le don de créer de nouvelles choses. À la manière de Voldemort avec les horcruxes (bien que sans meurtre impliqué), Ilúvatar a utilisé son esprit pour créer les Ainur, des êtres divins et immortels qui sont sortis à son image et à sa ressemblance. Ils avaient aussi la capacité de créer, bien qu’avec plus de style, puisqu’ils le faisaient « au moyen de Great Music ».

Allez, on pourrait dire que lorsque les Ainur en ont eu assez d’être dans les limbes avec Ilúvatar et ont voulu devenir indépendants, ils ont déraciné une bulería dont Arda, le monde physique, est né.

La Terre du Milieu, également connue sous le nom de… Europe

À Arda, ce monde physique et terrestre créé par les Ainur, de nombreux continents et régions ont existé au fil des ans. Tout comme cela s’est produit avec la Terre et la Pangée dans la vraie vie, sa géographie a changé au fil du temps, des différentes époques et de leurs événements respectifs. Il fut même un temps où c’était un monde plat, le rêve des terrestres plats. Nous vous en parlions dans l’article sur Númenor, l’Atlantide de Tolkien, dont l’effondrement a transformé Arda en une planète sphérique. Si le sujet vous intéresse, il existe des dizaines de cartes sur son évolution qui s’accumulent et se superposent.

Le fait est que ce dont nous devrions nous soucier, c’est de la Terre du Milieu, le continent principal, également connu sous le nom d’Endor (criez à George Lucas). C’est ici que se déroulent les événements des films Le Seigneur des Anneaux et vraisemblablement des Anneaux de pouvoir. La Terre du Milieu est clairement inspirée de l’Europe et Tolkien lui-même a révélé à son époque les références pour plusieurs lieux, bien qu’il ait toujours encouragé à ne pas chercher de correspondances géographiques exactes. Cependant, on dit souvent que Hobbiton serait une sorte d’Oxford ou de Yorkshire ; Minas Tirith, la glorieuse capitale du Gondor, serait la ville de Ravenne en Italie, ou peut-être Florence ; Le Mordor serait la Turquie, etc.

Mais en dehors de la Terre du Milieu, il faut comprendre qu’il existe d’autres continents en Arda, comme Valinor (également appelé Aman, terre des Valar et des elfes), ou les Terres inhabitées du Soleil, remplacées plus tard par les Terres Sombres.

Qui sont les Valar et les Maiar ?

Enfin, clarifions qui sont les Valar et Maiar, car vous avez probablement entendu les deux noms (et vous allez les entendre encore plus lors de la diffusion de la série). Vous souvenez-vous des Ainur dont nous avons parlé plus tôt ? Ces êtres divins issus du dieu Ilúvatar ? Eh bien, c’est encore eux. Lors de la création d’Arda, de nombreux Ainur sont restés avec Ilúvatar, mais ceux qui sont allés vivre dans le monde physique ont reçu les noms de Valar et Maiar.

Les Valar étaient les plus puissants, la noblesse des Ainur, et n’avaient ni sexe ni corps physique, mais étaient classés comme homme ou femme selon leur tempérament. Au début, il y en avait 15, parmi lesquels Melkor, le premier Seigneur des Ténèbres. Les Maiar étaient sous les ordres de ceux-ci, ils étaient leur entourage et avaient un rang inférieur. Certains exemples sont Gandalf, Saruman ou Sauron, et même les balrogs et les dragons sont transformés par Maia.

L’histoire d’Arda est l’histoire des batailles entre les Valar et comment ils ont déplacé leurs pions (humains, elfes, nains et autres créatures fantastiques) à travers leur Maiar. Pendant tout ce temps, Ilúvatar et le reste des Ainur regardaient.