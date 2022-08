Mario Kart Tour ajoutera "de nouvelles façons de jouer" en septembre

Les moteurs ne s’arrêtent pas dans Mario Kart Tour, le titre gratuit de Nintendo pour les appareils mobiles iOS et Android. La société japonaise prévoit de lancer une mise à jour majeure fin septembre, qui coïncidera avec le troisième anniversaire du jeu vidéo. Selon ceux de Kyoto, leur intention est de mettre en place de « nouvelles façons de jouer » pour le multijoueur. Cela se traduira-t-il par de nouveaux modes de jeu et des mécanismes remaniés ? Pour l’instant, les Japonais nous appellent à une date ultérieure.

« Avec la mise à jour multijoueur de Mario Kart Tour fin septembre, nous allons ajouter de nouvelles façons de jouer en multijoueur. » Nintendo précise que les Golden Races, accessibles exclusivement aux abonnés Mario Kart Tour Gold Pass, seront supprimées après ce patch. « Il y aura plus de détails début septembre », promettent-ils.

Mario Kart Tour est téléchargeable gratuitement sur les terminaux Android et iOS depuis Google Play et App Store respectivement. En juin de cette année, des dataminers ont découvert un fichier faisant référence au mode Battle, qui comprenait des sons de divers circuits des titres GameCube, Nintendo DS ou Game Boy Advance, entre autres.

Mario Kart 8 Deluxe continue de se développer

En plus du jeu vidéo mobile, Mario Kart 8 Deluxe s’agrandit avec de nouveaux circuits. Main dans la main avec l’Extra Tracks Pass (disponible dans le cadre du service Nintendo Switch Online + Expansion Pack, également en vente séparément), l’épisode 2 a inclus 8 pistes, dont une totalement inédite. Avec les Coupes Navet et Hélicoptère viennent des versions améliorées d’anciennes pistes, dont deux de Mario Kart Tour : Visit New York Tour et Sidney Non-Pause Tour. Vous pouvez lire tous les détails à ce sujet dans cette news.

Mario Kart 8 Deluxe pour Nintendo Switch continuera de recevoir de nouveaux DLC, car il y aura un total de 6 livraisons.

Source | Eurogamer, Nintendo