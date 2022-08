Le remake de Highlander avec Henry Cavill réalisé par le réalisateur de John Wick est « plus proche que jamais »

Chad Stahelski (John Wick) est plongé dans les premières étapes de production de Highlander (Les Immortels en France), un remake du film original de Russell Mulcahy (1986), en plus de travailler sur l’adaptation de Ghost of Tsushima au grand écran. Sans entrer dans trop de détails, Stahelski a assuré qu' »ils sont plus proches que jamais » de ce qu’ils veulent pour le film, et que « tout va bien » jusqu’à présent.

Il y a quelques mois, le nom de l’acteur populaire Henry Cavill s’est imposé comme le principal favori pour jouer le protagoniste. Une question que le médium Collider lui a ouvertement posée. Et bien qu’il n’ait rien confirmé ni démenti, le réalisateur américain a reconnu avoir discuté avec lui du projet et que c’est toujours son option préférée : « c’est l’une de mes grandes options, ce n’est pas qu’une question de muscles ; Je pense qu’il apporterait quelque chose de très spécial et son enthousiasme [al hablar con él sobre la película] ça a été incroyable »

Henry Cavill reviendra en tant que Geralt de Riv dans The Witcher Saison 3 sur Netflix

The Quarry d’Henry Cavill est marquée par de nombreux succès et participations à des œuvres de renom. Et ces dernières années, il a encore gagné en popularité grâce à The Witcher, la série Netflix dans laquelle il endosse le rôle du Loup Gris, plus connu sous le nom de Geralt de Riv. La plateforme de streaming a sorti les deux saisons à ce jour, mais l’histoire ne s’arrête pas là : la saison 3 est confirmée et nous n’aurons pas à attendre aussi longtemps que nous l’imaginions, puisque le tournage est prévu pour cette année.

Bien sûr, pour la deuxième fois, la production a été affectée par le COVID-19 en raison d’une épidémie de contagion dans l’équipe. A ce jour, aucun détail n’a été partagé sur une éventuelle date de sortie, bien que le producteur ait déjà assuré que cette fois le tournage ne prendrait pas plus d’un an. En marge, on vous rappelle qu’il y a une autre série en route qui s’appelle The Witcher : Blood Origin, un prequel qui sera également disponible sur Netflix prochainement.

