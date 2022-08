Sonic débarque dans Fall Fuys cette semaine : nouveaux costumes, missions et tous les détails

L’événement Sonic dans Fall Guys sera disponible pour une durée limitée, vous feriez donc mieux de rester à l’écoute pour profiter de la puissante collaboration et obtenir les meilleures récompenses. Elle débutera jeudi prochain, le 11 août, et se terminera le lundi 15 du même mois. Sonic, Tails, Knuckles, Super Sonic et le diabolique Dr. Robotnik se réunissent dans un nouveau jeu de test dans un niveau sans précédent : Bean Hil Zone.

Événement Sonic dans Fall Guys : toutes les récompenses

Ensuite, nous vous dirons tous les prix que vous pouvez obtenir en jouant au niveau Bean Hill Zone, où vous devrez collecter plus d’anneaux que le reste des joueurs.

Médaille pour chien Bean Hill Zone – 200 Points

200 Félicitations – 400 Points

Bonus Ring Pattern Suit – 600 points

400 Félicitations – 800 Points

Chaussures Sonic – 1000 Points

Costumes Sonic dans Fall Fuys

Dans la boutique, vous trouverez les nouveaux costumes dédiés à plusieurs des personnages les plus emblématiques de la franchise Sega : Sonic, Tails, Knuckles, Super Sonic et Dr. Robotnik, ainsi que l’emote Sonic Foot Tap.

Fall Fuys : Ultimate Knockout est disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et appareils mobiles. Son téléchargement est entièrement gratuit (gratuit avec des achats supplémentaires dans l’application). Sonic, pour sa part, a beaucoup plus à dire cette année : Sonic Frontiers, la nouvelle aventure en monde ouvert du hérisson, arrive bientôt.

Sonic et ses amis ne sont pas les seuls nouveaux venus dans le jeu ; Pendant quelques jours, vous pourrez également profiter de Terry Bogard et Mai Shiranui, deux classiques de la saga de combat Fatal Fury. Fall Guys est un jeu constamment mis à jour, avec de nombreux nouveaux joueurs qui arrivent chaque jour. Dans ce lien, vous avez toutes sortes de nouvelles sur les changements, le contenu, les trucs et astuces pour gagner.

Source | PLAION (communiqué de presse)