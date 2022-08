Le patch 1.06 d’Elden Ring est maintenant disponible avec de nouvelles armes, en ligne, des invocations, des améliorations…

Le RPG d’action en monde ouvert a reçu une nouvelle mise à jour aujourd’hui. Il s’agit du patch 1.06 et il est déjà disponible pour PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One.Les responsables du jeu ont décomposé les changements et améliorations divisés en différents groupes, parmi lesquels le plus intéressant réside dans le des nouveautés importantes, puisqu’elles se concentrent sur certaines armes, et le système d’invocation pour jouer avec d’autres utilisateurs.

Principales actualités du patch Elden Ring 1.06

La principale nouveauté est que le nombre d’endroits où nous pouvons invoquer un autre utilisateur a été élargi, à l’exception de la zone du Palais Mohg. Non seulement pouvons-nous invoquer dans plus d’endroits ; aussi de plus loin. Une nouvelle façon de progresser en ligne dans la quête du personnage de Varré est mentionnée, bien que les détails n’aient pas été précisés.

De son côté, la nouvelle mise à jour apporte de nombreux ajustements à certaines armes. Les bénéficiaires sont les grandes épées, les grandes épées courbes et les grands marteaux. Une série de correctifs conçus pour améliorer l’expérience et en faire des armes plus recommandables qu’auparavant, grâce à des changements dans la vitesse des attaques, le temps de rechargement avant de pouvoir esquiver et des changements dans la hit box.

De plus, un grand nombre d’ajustements et de correctifs techniques de toutes sortes liés à des bugs et problèmes d’armes, de mouvements et de sorts ont été apportés. Vous pouvez consulter les notes de mise à jour complètes sur le site officiel de Bandai Namco.

Elden Ring est disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One. Si vous débutez ou que vous souhaitez presser le contenu et obtenir 100%, n’hésitez pas à consulter notre guide complet, dans lequel vous trouvez tous les boss finaux, parcourez l’histoire, toutes les armes légendaires, les talismans et bien plus encore.

Source | Elden Ring