STALKER 2 aura le chat le plus effrayant de l’histoire des jeux vidéo

Nous n’avons pas entendu parler de STALKER 2 depuis longtemps, mais quel meilleur jour pour briser le silence radio que la Journée internationale du chat. Tenu ce 8 août, coïncidant avec le jour de l’orgasme féminin, l’événement a encouragé GSC Game World, les créateurs du jeu, à partager les premières images des adorables chats qui peupleront la nouvelle carte de Tchernobyl.

Ce sont quelques-unes des petites créatures les plus drôles qui tourmenteront nos cauchemars pour les années à venir. Ce doit être merveilleux de voir comment leurs pustules éclatent et remplissent tout de sang quand ils commencent à ronronner. Ou comment ils vous coupent les jambes quand vous vous asseyez dessus et qu’ils commencent à pétrir le pain. Sans parler des kilos de Whiskas que ces bugs doivent consommer.

Même s’il aurait été amusant de les appeler Stray, Amy ou Jacob, ces chats seront connus sous le nom de Bayun dans STALKER 2. Ce sont les vrais meilleurs amis de l’homme et sont décrits ainsi : « Ce sont les mutants les plus furtifs qui pendant des années ont été considérés comme une simple fable. Les Bayun peuvent imiter le son de n’importe quel autre animal et même la parole humaine grâce aux sacs dans leur gorge ».

Pourquoi STALKER 2 a-t-il été retardé ?

Malheureusement, pour se battre avec ces chats du Cheshire (ou Mockingjays) nous devrons attendre, car STALKER 2 a de nouveau été repoussé à 2023. Le jeu était prévu pour le 8 décembre 2022, mais ses créateurs sont des Ukrainiens et ils ont dû composer avec l’invasion russe. GSC Game World a voulu repousser le développement du jeu « jusqu’à après la victoire » et s’est montré très engagé dans le conflit. Non seulement avec une vidéo émouvante sur la façon dont la guerre les a affectés, mais aussi en changeant le nom du projet de Stalker 2 : Heart of Chernoby à Stalker 2 : Heart of Chornobyl, avec « o », c’est ainsi que le nom est connu dans la zone ukrainienne et comment ils détectent s’ils parlent à un infiltré local ou russe.