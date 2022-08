Rockstar repousse encore les limites : GTA V et Red Dead Redemption 2 mettent à jour leurs ventes

L’inépuisable phénomène de Grand Theft Auto V ne devrait surprendre personne à ce stade, puisqu’il est rare de voir un mois qui ne commence pas par la nouvelle que le titre a une nouvelle fois battu des records d’exemplaires vendus. Mais les choses se passent aussi bien pour Arthur Morgan (Red Dead Redemption 2) ; Dans le dernier rapport financier de Take-Two Interactive, Rockstar Games a mis à jour les ventes de ses deux franchises vedettes, et les chiffres sont vraiment vertigineux.

GTA V a dépassé les 170 millions d’exemplaires vendus (la saga a dépassé les 380 millions d’exemplaires)

Red Dead Redemption 2 a dépassé les 45 millions d’exemplaires vendus (la saga a dépassé les 68 millions d’exemplaires, donc le premier opus a réussi à atteindre les 23 millions d’exemplaires)

GTA 6 chauffe les moteurs

Le sixième volet de la saga Rockstar est l’un des jeux les plus attendus par des millions de joueurs. Il y a eu plusieurs années de spéculations, mais ces derniers mois, les choses n’ont fait que s’intensifier, surtout si l’on tient compte du fait que la société américaine et Take-Two Interactive parlent déjà ouvertement du titre.

Le PDG de la société, Strauss Zelnick, n’a pas hésité à affirmer que l’objectif de GTA 6 est de devenir une référence pour toute l’industrie du jeu vidéo et du divertissement. « Avec le développement du prochain volet de la série Grand Theft Auto en cours, l’équipe de Rockstar Games s’engage une fois de plus à établir une référence créative pour la série, notre industrie et le monde entier. [sector del] divertissement », explique-t-il.

Actuellement, vous pouvez jouer à la fois à GTA V et à Red Dead Redemption 2 sur de nombreuses plateformes : PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et dans le cas du premier, également sur PS3 et Xbox 360.

Source | Take-Two Interactive (rapport financier) ; via Boulon de jeu