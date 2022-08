Le synopsis de Bayonetta 3 révèle quelques détails de l’histoire et ses premières fonctionnalités en ligne

La sorcière la plus charismatique que nous ayons vue dans un jeu vidéo revient le 19 novembre sur Nintendo Switch. C’est Bayonetta 3, qui a été difficile à obtenir mais qui approche enfin, et grâce à la carte de titre dans un store australien, nous avons pu apprendre une brève description de son histoire, ainsi que la confirmation qu’il y aura des marqueurs en ligne pour enregistrer notre score dans différents chapitres de l’aventure.

Quant à l’histoire, la description suivante contient des spoilers superficiels : les personnages humains voyagent à travers différents environnements fantastiques combattant des monstres appelés Homunculi tout en recherchant un être maléfique appelé Singularity. Le joueur doit se diriger vers l’île de Thulus pour empêcher la Singularité de détruire les mondes connus.

Sorties de Nintendo Switch en 2022 et au-delà

Jusqu’à présent cette année, la console Nintendo a élargi son catalogue avec des titres tels que Mario Strikers : Battle League Football, Fire Emblem Warriors : Three Hopes, Nintendo Switch Sports, Live a Live et le récent Xenoblade Chronicles 3, entre autres. Et que reste-t-il, car 2022 compte encore plusieurs dates marquées en rouge sur le calendrier.

Splatoon 3 arrive le 9 septembre, dont nous verrons un nouveau Nintendo Direct demain (sur ce lien vous avez tous les détails). Le Bayonetta 3 susmentionné fera de même le 28 octobre, tandis que l’une des sorties de l’année, Pokémon Scarlet et Purple, débarquera le 19 novembre. Nous avons également Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp, des remakes des titres Game Boy Advance, bien que leur date de sortie n’ait pas encore été confirmée.

Et si nous nous tournons vers 2023 et au-delà, il y a un nom qui ressort avant tout, The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2. Plus tard, nous avons Detective Pikachu 2 et un Metroid Prime 4 sur lesquels personne ne peut parier sur un éventuel lancement. la fenêtre…

