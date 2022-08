Que se passe-t-il avec Mangel dans Karmaland 5 ? Rubius et Alexby se mouillent

Nombreux sont ceux qui se demandent ce qui est arrivé à Mangel dans Karmaland 5. Le streamer fait partie de l’équipe de sélection qui compose la célèbre série Minecraft, mais il n’y a pas participé depuis si longtemps que ses followers se sont tournés vers des chaînes tierces. à la recherche d’explications. Par tiers, nous entendons des amis proches tels que Rubius ou Alexby, qui se sont prononcés sur la situation comme suit :

« Je lui ai dit 5 fois en privé de s’impliquer dans le Karmaland. Je lui dis quand il est en ligne et juste au moment où je lui dis quelque chose à faire, il se déconnecte », a reconnu en plein direct un Rubius exaspéré. « Cette fois, il était super excité, c’est lui qui a passé le plus d’idées, il était Mais, je ne sais pas, ça allait à Rubius X et tout a changé », a commenté Alexby en référence au documentaire Rubius et à la soirée controversée qui a mis le feu à TheGrefg.

« Je pense que ce qui est arrivé à Mangel, c’est que si tu fais autant de concerts d’affilée et si longtemps, c’est normal que ta petite tête explose… Mangel donne tout quand il se hype, mais ensuite il finit mentalement épuisé, ce qui est normal », a-t-il poursuivi en expliquant Rubius. Bien que le raisonnement soit basé sur des conjectures et des hypothèses, il convient à un Mangel qui n’a jamais fini d’être régulier en matière de création de contenu. Le streamer a toujours été l’un des plus touchés. au prix de la notoriété et des exigences de son travail, s’exposant à plusieurs épisodes dépressifs qui semblaient avoir été dépassés.

On ne sait pas si Mangel a dit son dernier mot dans la série, mais entre son absence et l’abandon de sTaXx, l’autre grande attraction de la saison, Karmaland est quelque peu décaféiné pour toute l’illusion qu’il a suscitée. Si l’on tient également compte du démarrage imminent de TortillaLand 2 et de ses plus de 30 participants (Auron, Ibai…), la fille prodigue de Willyrex et Vegeta pourrait avoir ses jours comptés. Pourriez-vous passer cette facture à une sixième édition ? Croisons les doigts.