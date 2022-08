Monolith Soft et le futur de la saga : Xenoblade Chronicles 3 n’est qu’un point d’arrêt

L’année 2022 de la Nintendo Switch est marquée, entre autres, par la sortie récente de Xenoblade Chronicles 3, l’un des JRPG les plus attendus de l’année. Un troisième volet qui, selon Monolith Soft, met fin à une trilogie. Cependant, le principal responsable visible de la société, Tetsuya Takahashi, a laissé un message qui rassurera les fans de la saga : ce n’est pas la fin de la franchise.

La trilogie est terminée, et maintenant ?

« Nous avons lancé le troisième volet de la saga. 12 ans après la première de Xenoblade Chronicles pour Nintendo Wii, le troisième a été l’aboutissement de la série. Dans Monolith Soft, nous avons mis tout ce que nous avons cultivé au cours de ces années, et c’est aussi un point d’arrêt pour moi ; la conclusion de l’histoire de Xenoblade Chronicles », explique-t-il.

De même, il a également lancé un message pour l’avenir : « bien que nous parlions d’une conclusion, ce n’est rien de plus qu’un arrêt dans mon esprit. Ceux qui ont joué aux jeux et à leurs extensions peuvent imaginer ce que l’avenir réserve à Xenoblade. »

Un nouveau classique pour Nintendo Switch

Un 9,5 sur 10, c’est le score élevé obtenu par le jeu dans notre analyse, dans laquelle nous disons qu ‘«il ne réinvente pas la roue, mais il parvient à cailler un changement de ton intéressant dans le travail de Monolith Soft. Nous ne voulons pas dire par là que l’humour manque, car il y en a beaucoup. Mais du scénario au doublage, en via la mise en scène des séquences, le jeu traite des sujets un peu plus mûrs que d’habitude avec une main ferme. Son casting de protagonistes est digne de se tailler une place parmi les plus en vue du genre. Dans ce lien, vous pouvez lire le texte intégral et vérifier tout ce qu’il propose.

Xenoblade Chronicles 3 est disponible exclusivement sur Nintendo Switch. C’est la suite de la deuxième partie, qui à son tour est la suite du chapitre original, également disponible sur la console hybride grâce à son édition définitive, qui apporte avec elle l’extension Connected Futures.

Source | Tetsuya Takahashi (Monolith Soft); via Nintendo Tout