Rencontre avec Melkor/Morgoth des Anneaux de Pouvoir, mentor de Sauron et premier Seigneur des Ténèbres

Avant la trilogie du Seigneur des Anneaux. Avant le Troisième et même le Deuxième Age. Avant Sauron et les Anneaux de Pouvoir. Avant, bien avant, il y avait déjà des ténèbres en Terre du Milieu. Cette obscurité a pris de nombreux noms au fil du temps. Melkor (« celui qui monte en puissance »), Morgoth (« Dark Enemy ») ou Belegurth (« Immense Death ») n’étaient que quelques-uns d’entre eux. Aujourd’hui, nous allons en apprendre un peu plus sur cette terrible figure, dont la présence est plus que confirmée dans la nouvelle série Amazon Prime Video, dont la première est prévue le 2 septembre.

Melkor, plus tard appelé Morgoth, avait une armée composée de balrogs, de dragons et de loups-garous.

Qui est Melkor/Morgoth ?

Selon le Legendarium de Tolkien, Melkor appartient aux Valar, une sorte de panthéon composé d’êtres spirituels (et immortels) qui ont créé la Terre. Ou bien, plus que la Terre, Arda, qui est le vrai nom du monde dans lequel se déroulent toutes les aventures et mésaventures de l’écrivain britannique. Melkor a toujours rêvé de devenir Seigneur des Valar, mais ce poste était destiné et réservé à l’un de ses frères. Rejeté encore et encore dans ses tentatives de se démarquer, l’envie et le ressentiment n’ont pas tardé à faire surface en lui et vous savez ce qu’on dit. L’envie mène à la colère, la colère mène à la haine, la haine à la souffrance et la souffrance au côté obscur. Ou peut-être allons-nous vers une autre saga ?

Les légendes parlent de dizaines d’affrontements entre Melkor et le reste des Valar. Il a été chassé de sa terre, Valinor, à plusieurs reprises, « et est descendu à Arda », d’où il a lui-même banni les Valar à un moment donné. Son coup final est raconté dans le Silmarillion, où il est raconté comment il a tué plusieurs des siens et comment il a volé les Silmarils, les joyaux les plus précieux des elfes et dans lesquels le destin d’Arda était censé être écrit. À partir de ce moment, Melkor est devenu connu sous le nom de Morgoth et a été nommé le Seigneur des Ténèbres.

Melkor dans sa bataille contre Ungoliant, la reine des araignées, toujours une créature clé dans l’imagination de Tolkien.

L’armée de Melkor : Sauron, balrog, dragons, loups-garous…

Attendez, n’était-ce pas le Seigneur des Ténèbres Sauron ? et et non. Sauron est connu comme tel, mais avec une précision, il est le deuxième Seigneur des Ténèbres. Il a succédé à Morgoth lorsqu’il est tombé précisément parce que Melkor était son professeur et son mentor. Les Valar se sont entourés d’une suite de créatures spirituelles (mais de rang inférieur) appelées Maia. Sauron était un Maia sous les ordres de Morgoth et il n’était pas n’importe quel sujet, mais le plus fidèle et le plus utile de tous. Sinon, il aurait été transformé en balrog. Parce que, oh oui, Morgoth a créé le Balrog en expérimentant sur « ses » maias et en les fusionnant avec le feu et les ténèbres. Il en avait une armée et si Sauron n’a pas subi un tel sort c’est grâce à la confiance que Melkor plaçait dans ses capacités et ses services.

Les showrunners de The Rings of Power, JD Payne et Patrick McKay, ont promis que bien que la série se déroule au Second Age, après la chute de Melkor, il y aura des flashbacks de son époque dans lesquels il apparaîtra aux côtés du Balrog. Croisons les doigts car dans ces séquences apparaissent également leurs autres grands alliés : les dragons et les loups-garous, ainsi que les Valar et certains de leurs affrontements avec eux. A savoir : les Guerres du Beleriand, la Bataille de la Flamme Soudaine, la Guerre de la Colère…

L’une des nombreuses liaisons de Melkor aux mains des Valar. Peinture de Roger Garland.

La fin impitoyable de Morgoth

Melkor, ou Morgoth, comme vous préférez, avait une fin qui correspondait. Les hommes et les elfes supplièrent les Valar de s’occuper de lui, et une vaste armée sortit de Valinor pour le traquer une fois pour toutes. Melkor serait attrapé et demanderait pitié, mais après des années de faux pardon et de repentir, il n’y avait pas de place pour la pitié. Ses pieds ont été coupés par les Valar, Melkor a été ramené à Valinor et condamné à être jeté à travers la Porte de la Nuit, au-delà du Vide Intemporel. On dit que « son corps fut tué et son esprit, rétréci et terrible, fut condamné à le rester jusqu’à la fin des temps ».