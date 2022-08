Marvel’s Midnight Suns est à nouveau retardé: il arrivera sur le marché avant le 31 mars 2023

Deuxième retard en quelques mois seulement. Marvel’s Midnight Suns n’arrivera pas à temps pour sa sortie le 7 octobre. Cela a été confirmé par Firaxis lui-même dans un communiqué publié sur le compte Twitter officiel du jeu vidéo. De cette façon, le studio entend profiter du temps supplémentaire pour peaufiner l’expérience de jeu et offrir aux joueurs le meilleur titre possible.

« Nous avons une mise à jour importante de la date de sortie de Marvel’s Midnight Suns », commence la déclaration. « Après discussion avec l’équipe, nous avons pris la décision de changer la date pour nous assurer d’offrir la meilleure expérience possible à nos fans. » Selon ces informations, le titre sera commercialisé au cours de cet exercice, ce qui indique qu’il sortira avant le 31 mars 2023.

« Nous réalisons que les fans ont hâte de jouer à Marvel’s Midnight Suns, nous allons donc utiliser ce temps supplémentaire pour nous assurer que c’est la meilleure expérience possible », répètent-ils dans le texte. Firaxis note que ce produit est « le plus gros » qu’ils aient fabriqué à ce jour et remercie les fans pour leur support continu.

Deux retards, une troisième chance ?

Marvel’s Midnight Suns était prévu pour mars 2022, même si après quelques mois de silence, 2K Games et Firaxis ont confirmé qu’ils avaient besoin de plus de temps de développement. Ils ont proposé la date du 7 octobre, qu’ils finiront également par sauter. Ainsi, les créateurs de Sid Meier’s Civilization VI continueront à travailler sur l’amélioration de toutes les sections du jeu, un jeu tactique qui nous permettra de gérer de nombreux super-héros Marvel. Bien sûr, le protagoniste peut être personnalisé selon les goûts du joueur.

Le jeu vidéo est en développement pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Nintendo Switch. Cependant, la version pour l’hybride de Kyoto n’arrivera pas en même temps que le reste, mais plus tard.

Source | Les soleils de minuit de Marvel