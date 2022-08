Le protagoniste de Star Wars Jedi: Survivor devra relever des défis plus difficiles que ceux de Fallen Order

Le Jedi Cal Kestis n’a pas terminé son parcours. Caché pendant des années sur Bracca, le jeune homme a renoué avec la Force et s’est battu contre l’Empire Galactique dans Star Wars Jedi : Fallen Order. Respawn Entertainment, le studio derrière le jeu vidéo, est plongé dans le développement de la suite. Dans une interview accordée à Comic Soon, l’acteur qui l’incarne, Cameron Monaghan, a déclaré que son personnage devra faire face à des problèmes plus difficiles dans Star Wars Jedi : Survivor.

« C’est quelqu’un qui a vécu un génocide, l’épuration des siens. Il a vécu dans la clandestinité presque toute sa vie », a-t-il commenté. « Pour moi, un survivant est quelqu’un qui est capable d’endurer des circonstances extraordinaires. Je pense que c’est de cela qu’il s’agit dans notre histoire. » Selon Monaghan, nous verrons Kestis faire face à des défis auxquels il n’a jamais été confronté auparavant. Cela entraîne des moments « plus difficiles », qui « conduisent à des questions très intéressantes pour Cal et pour l’univers en général ».

Cal Kestis, un personnage qui évolue

Une décennie après Revenge of the Sith – dans pratiquement la même période historique au cours de laquelle se déroule la série Obi-Wan Kenobi – le personnage subit également des changements. « Tout au long de l’histoire, nous verrons Cal changer beaucoup de manière très intéressante. Ce fut un plaisir de pouvoir explorer cela avec le personnage. C’est une personne unique dans ce monde, et je pense que c’est quelque chose qui est communiqué dans l’histoire d’une manière qui va être vraiment intéressante et moralement complexe aussi. »

Star Wars Jedi : Survivor sortira en 2023 sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Contrairement à l’épisode précédent, le jeu ne viendra que sur la nouvelle génération, vous pourrez donc profiter du matériel le plus récent. Selon Respawn lui-même, cela se reflétera notamment dans l’éclairage et le ray tracing.

Cameron Monaghan a laissé entendre qu’il y avait un intérêt à ce que Cal Kestis fasse le saut vers un film ou une série Star Wars.

Source | Bientôt comique