Le nouveau jeu des créateurs de PUBG. "ambitieux" et bado dans un roman populaire de dark fantasy

Krafton Inc. est le groupe qui détient des licences telles que PUBG, Tera, Subnautica et le prometteur The Callisto Protocol, entre autres. Comme vous le savez bien, PlayerUnknown’s Battlegrounds est l’un des battle royale les plus populaires qui existe depuis son lancement il y a plusieurs années, et les responsables ne comptent pas se reposer sur leurs lauriers : ils travaillent depuis longtemps sur un coréen « ambitieux ». jeu fantastique basé sur la série de romans L’Oiseau qui boit des larmes.

De l’étude, il est assuré que son objectif principal est « de raconter des histoires passionnantes à travers l’art des jeux vidéo ». Des « histoires personnelles et uniques sur le champ de bataille, aux mondes fantastiques ou aux horreurs les plus sombres de l’espace ». Toujours avec l’idée en tête de « créer des univers qui dépassent les limites de la créativité et de l’immersion », expliquent-ils.

L’Oiseau qui boit des larmes, de quoi s’agit-il ?

L’œuvre originale de l’écrivain coréen Yeong-do Lee comprend jusqu’à 4 livres qui racontent des histoires fantastiques dans lesquelles de nombreux dispositifs narratifs occidentaux tels que des dragons, des elfes, de la magie et d’autres éléments sont remplacés par des équivalents du folklore coréen. Dans l’univers de L’Oiseau qui boit des larmes, il y a jusqu’à 4 races prédominantes : Humains, Naga, Lekon et Dokkaebi. On ne sait pas si le jeu se concentrera sur certains des livres ou sera une histoire inédite se déroulant dans l’univers de l’œuvre.

Au-delà des déclarations et de la vision du studio sur le développement des jeux vidéo et de ses intentions avec le projet actuel, pour le moment aucun détail n’a été partagé sur le jeu en question, sa mécanique, son histoire ou ses détails. Il va falloir s’armer de patience. En attendant, nous avons la nouvelle mise à jour PUGB, qui continue de croître pour améliorer l’expérience.

