Le gouvernement contre les streamers et les influenceurs avec la nouvelle loi sur la communication audiovisuelle

Le gouvernement espagnol a déjà donné son feu vert à la nouvelle loi sur la communication audiovisuelle (Loi 13/2022, du 7 juillet, Communication Audiovisuelle Générale) qui prétend « réglementer » tout contenu diffusé sur Twitch, YouTube ou des plateformes de streaming similaires. Non seulement cela, mais peu importe si les créateurs de contenu vivent en Andorre, en Europe ou de l’autre côté de l’étang, puisque la mesure vise également à combattre toutes les personnes effrayées du pays pour payer moins d’impôts. Le lieu de résidence n’aura plus d’importance et tous ceux qui ont un lien quelconque avec le pays ou son économie seront considérés comme établis en France. Des liens qui peuvent être réduits au simple fait d’enregistrer et de diffuser du contenu pour les consommateurs espagnols.

L’intention du gouvernement est d’assimiler les streamers aux réseaux de télévision et aux médias, en stipulant un code de conduite qui aborde des questions telles que la « santé publique », la « dignité des femmes » et la « protection contre la désinformation ». En cas de non-respect, l’administration peut sanctionner directement les créateurs et même fermer leur chaîne sans qu’il soit nécessaire d’établir le moindre dialogue avec la plateforme sur laquelle ils travaillent et sans tenir compte de ses règles. À leur tour, ces canaux et espaces plus conformes à ce qui est établi peuvent prétendre à de nouvelles subventions et aides.

Les streamers et les influenceurs seront tenus de s’inscrire au Registre et de prendre des mesures « visant à protéger les mineurs » tant qu’ils (1) gagnent des revenus significatifs grâce à leurs diffusions, (2) sont éditorialement responsables de leur contenu, (3) atteignent un public général public et avoir un impact sur celui-ci, (4) avoir l’intention d’informer, de divertir ou d’éduquer par le biais de contenus audiovisuels, et (5) chaque fois que l’activité se déroule sur les réseaux de communication espagnols ou chaque fois que l’utilisateur réside en France . Comme si cela ne suffisait pas, ils deviendront des agents présents sur le marché audiovisuel, leur publicité sera réglementée et ils devront contribuer au financement de la RTVE.

La loi générale sur la communication audiovisuelle (LGCA) prévoit que certaines de ses mesures entreront en vigueur trois mois après sa publication (en octobre, comme c’est le cas de celles relatives à la publicité et à la protection des mineurs), tandis que d’autres entreront tout au long de 2023 (comme cotisations à la RTVE). La loi intègre également des réglementations sur les personnes qui seront considérées comme des utilisateurs spéciaux et pertinents et qui doivent être enregistrées dans le nouveau registre national des prestataires de services.