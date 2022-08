Quoi de neuf à Naraka : Bladepoint ; Mode campagne et nouvelle carte totalement gratuits

Parmi tous les jeux qui ont réussi à gagner beaucoup de popularité ces derniers mois, Naraka : Bladepoint est l’un des plus joués en ce moment. Il est disponible sur PC, Xbox Series X | S et Xbox One, il a récemment été ajouté au catalogue Xbox Game Pass et de nombreux utilisateurs ont été surpris de voir la combinaison particulière du genre bataille royale avec des touches de Sekiro : Shadows Die Twice et Nioh, entre autres titres.

Le studio responsable a confirmé l’arrivée d’un nouveau contenu : un Mode Campagne jusqu’à 4 joueurs dans lequel les combattants doivent affronter des vagues d’ennemis, en attendant le moment d’affronter un redoutable boss final. De plus, une nouvelle carte arrivera également, Holoroth, située dans une région désertique avec des zones enneigées. La mise à jour est prévue pour le 19 août.

Quelques Nioh, Sekiro et beaucoup de bataille royale

L’essence de l’un des genres les plus populaires de ces dernières années est perçue dès le début, dans lequel les joueurs, seuls ou en équipe, se lancent sur une immense scène avec l’intention de trouver des équipements et des améliorations, de vaincre d’autres utilisateurs et d’être le dernier homme debout. Le tout avec un gameplay très agile et précis, de l’exploration et des combats verticaux, et un décor japonais.

Si vous avez des doutes, vous pouvez profiter de certains de nos jeux vidéo, qui serviront à vous donner une idée de ce qui vous attend. Et si vous jouez déjà mais que la victoire vous échappe, vous trouverez dans cet article plusieurs astuces et stratégies qui vous aideront à remporter vos premières parties. Naraka : Bladepoint est disponible sur PC, Xbox Series X|S et Xbox One, il fait partie du catalogue Xbox Game Pass et ses créateurs travaillent déjà sur des versions pour PS5 et appareils Android et iOS.

Source | Boulon de jeu