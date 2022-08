Ils imaginent un nouveau jeu Le Seigneur des Anneaux avec Unreal Engine 5 et le résultat est impressionnant

Un jour de plus, un utilisateur nous a surpris grâce à un travail de recréation spectaculaire avec Unreal Engine 5. C’est Le Seigneur des Anneaux, ou plutôt, l’imagination d’un jeu vidéo basé sur la saga avec une section graphique impressionnante grâce à la marque nouveau moteur Epic Games. Son auteur est Enfant Terrible, et il devrait être fier de son travail.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo que nous vous laissons ci-dessous, son créateur n’a pas lésiné sur les détails lorsqu’il s’agit de recréer bon nombre des lieux et éléments les plus emblématiques de la trilogie cinématographique de Peter Jackson : la Comté, le Mont Doom et l’Œil de Sauron, les Mines de Tirith, Helm’s Deep, Rivendell, Gollum’s cave… On ne s’en cache pas : on aimerait bien voir un jeu vidéo Le Seigneur des Anneaux avec des graphismes comme celui-ci.

Le Seigneur des anneaux : Les anneaux de pouvoir, le 2 septembre sur Amazon Prime Video

C’est l’une des grandes premières de l’année sur la scène télévisuelle, et cela ne nous étonne pas : il y avait beaucoup d’envie de voir une série du Seigneur des anneaux et il nous reste un peu plus de trois semaines pour en profiter. Pour animer l’attente et se préparer au mieux, nous avons partagé avec vous ces derniers jours plusieurs reportages dans lesquels nous explorons les clés de l’univers de Tolkien : l’origine des orcs, qui sont les Nazgul, quels sont tous les Anneaux du pouvoir…

En marge, les raisons pour lesquelles Peter Jackson, réalisateur, producteur et co-scénariste de la trilogie cinématographique originale, n’a pas participé à la série ont récemment été révélées. Lui et Amazon ont donné leur propre version des événements, bien que plus que de faire la lumière sur la question, le croisement des mots n’a servi qu’à la controverse.

Source | Enfant terrible sur YouTube